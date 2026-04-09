साबुन की टिकिया खा रहा था लंगूर! मां बच्चे की तरह डांटा और कुछ ऐसा किया, वीडियो ने जीता दिल

Langur Ka Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक लंगूर साबुन खाता नजर आ रहा है. तभी एक बंगाली महिला की उसपर नजर पड़ती है और वो कुछ ऐसा करती है जिसने लोगों का दिल जीत लिया. चलिए वीडियो देखते हैं.
Trending Photos
Bengali Mother Langur Soap Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर जानवरों के वीडियो खूब वायरल होते रहते हैं. खासतौर से बंदर और लंगूर मजेदार हरकत करते नजर आते हैं, लेकिन इन दिनों लंगूर का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने सबको हंसने पर मजबूर कर दिया. चलिए देखते हैं जब लंगूर साबुन खाने की कोशिश कर रहा है था तो महिला कैसे उसे बच्चे की तरह डांट रही थी और लंगूर ने भी महिला की बात मान ली.
वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि दीवार पर बैठे लंगूर के हाथ में साबुन की टिकिया है जिसको वो खाने की कोशिश कर रहा है. अगर लंगूर साबुन खा लेता है तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है. ऐसे में महिला ने जब ये देखा तो पहले उसे प्यार से मना करने की कोशिश की. जब लंगूर नहीं मान रहा था तो महिला उसे खाने के लिए आलू देने की कोशिश करने लगी. आलू देते हुए महिला लंगूर को साबुन फेंकने के लिए ऐसे डांटने लगी जैसे कोई मां अपने बच्चे को मिट्टी खाने से मना कर रही हो.
यह भी पढ़ें: जंगल के राजा को माननी पड़ी हार: नन्हे शेर की जान बचाने के लिए 'ममता' बनी 'काली', शेरनी का रौद्र रूप देख उलटे पैर भागा शेर
खूबसूरत बात ये है कि महिला की डांस सुनकर लंगूर ने आलू ले लिया और साबुन की टिकिया को फेंक दिया. इसके बाद महिला और उसके बेटे के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी. महिला ने लंगूर को साबुन खाने से बचा लिया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है.
वीडियो इंस्टाग्राम पर @the_ultimateboss_pritam119 नाम के अकाउंट से पोस्ट की गई. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 2.6 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो का कमेंट बॉक्स हंसी वाले इमोजी से भरा है. यूजर्स वीडियो देख हंसते-हंसते लोटपोट हो रहे हैं.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.