/Video: मैच जीतने पर घर में चिल्लाने लगी महिला, पड़ोसी ने बुलाई पुलिस और फिर हुई ऐसी खौफनाक वारदात

अमेरिका के लॉस एंजिल्स से एक बेहद दुखद और हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां बास्केटबॉल मैच में अपनी पसंदीदा टीम 'न्यूयॉर्क निक्स' की जीत का जश्न मना रही एक महिला के पालतू कुत्ते को पुलिस ने गोलियों से भून दिया. दरअसल, महिला जीत की खुशी में जोर-जोर से चिल्ला रही थी, जिसे सुनकर पड़ोसी ने गलतफहमी में पुलिस को फोन कर दिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां मौजूद मासूम और बेजुबान कुत्ते पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. इस पूरी घटना का दिल दहला देने वाला वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
यह पूरी घटना लॉस एंजिल्स के कैनोगा पार्क इलाके की है. जहां शनिवार की रात को एक परिवार टीवी पर बास्केटबॉल का महामुकाबला देख रहा था. जैसे ही न्यूयार्क निक्स की टीम ने एनबीए (NBA) चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया, घर में मौजूद महिला खुशी के मारे जोर-जोर से चिल्लाने लगी. वह अपनी टीम की ऐतिहासिक जीत से बेहद उत्साहित थी. लेकिन घर के बाहर मौजूद एक पड़ोसी को लगा कि अंदर कोई घरेलू हिंसा हो रही है या कोई महिला मुसीबत में है. पड़ोसी ने बिना सोचे-समझे तुरंत 911 पर कॉल करके पुलिस को इसकी सूचना दे दी.
पड़ोसी की गलतफहमी और पुलिस की एंट्री
सूचना मिलते ही लॉस एंजिल्स पुलिस डिपार्टमेंट (LAPD) के अधिकारी मौके पर पहुंच गए. जैसे ही पुलिस ने घर का दरवाजा खटखटाया, अंदर से महिला बाहर आई. उसके साथ उसका 2 साल का पालतू कुत्ता 'जेमिसन' भी था, जो कि गोल्डन रिट्रीवर और सेंट बर्नार्ड मिक्स ब्रीड का था. सबसे खास बात यह थी कि उस मासूम कुत्ते ने भी अपनी मालकिन की तरह न्यूयॉर्क निक्स टीम की नीले रंग की जर्सी पहन रखी थी. पुलिस को देखकर कुत्ता थोड़ा सा भौंका, जिसके बाद अधिकारियों ने महिला से उसे अंदर बांधने या दूर रखने को कहा.
'ये बहुत बड़ा कुत्ता है'
वायरल हो रहे बॉडीकैम वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस वाले कुत्ते को देखकर घबरा गए थे. एक पुलिस अधिकारी ने अपने साथी से कहा कि यह बहुत बड़ा कुत्ता है और मैं इससे कटना नहीं चाहता. महिला ने तुरंत अपने कुत्ते को अंदर करने के लिए दरवाजा थोड़ा बंद किया, लेकिन कुत्ता अचानक फिर से बाहर कॉरिडोर में आ गया. कुत्ते ने पुलिस वालों की तरफ देखकर एक-दो बार और भौंका. हालांकि महिला लगातार चिल्लाती रही कि उसका कुत्ता आक्रामक नहीं है और वह किसी को काटेगा नहीं.
बिना सोचे-समझे चला दीं चार गोलियां
महिला की बात सुने बिना ही एक पुलिस अधिकारी ने अपनी पिस्टल निकाली और मासूम कुत्ते पर बेहद करीब से चार राउंड फायर झोंक दिए. गोलियां लगते ही कुत्ता वहीं जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा. अपनी आंखों के सामने अपने प्यारे बच्चे जैसे पालतू कुत्ते को दम तोड़ते देख महिला बुरी तरह टूट गई. वह वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी और कुत्ते के शव को गले लगाकर चिल्लाती रही कि 'वह बहुत अच्छा कुत्ता था'. इस घटना के बाद से ही पूरे अमेरिका में पुलिस के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है.