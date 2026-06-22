Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /Video: मैच जीतने पर घर में चिल्लाने लगी महिला, पड़ोसी ने बुलाई पुलिस और फिर हुई ऐसी खौफनाक वारदात

Video: मैच जीतने पर घर में चिल्लाने लगी महिला, पड़ोसी ने बुलाई पुलिस और फिर हुई ऐसी खौफनाक वारदात

अमेरिका के लॉस एंजिल्स (LAPD) से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां न्यूयॉर्क निक्स की जीत का जश्न मना रही एक महिला के पालतू कुत्ते को पुलिस ने गोली मार दी. पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर डॉग लवर्स काफी गुस्से में हैं.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jun 22, 2026, 07:20 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:20 AM IST
Video: मैच जीतने पर घर में चिल्लाने लगी महिला, पड़ोसी ने बुलाई पुलिस और फिर हुई ऐसी खौफनाक वारदात

About the Author

Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'फ्रिज की सिगरेट' बनती जा रही है Diet Coke! स्वाद नहीं, बल्कि यह वजह बना रही गुलाम
Diet Coke40 min ago
2
pre school45 min ago
3
दिल्ली ट्री प्लांटेशन अभियान50 min ago
4
Virat Kohli51 min ago
5
93 Year Old Woman51 min ago