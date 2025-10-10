गोलियां चलीं, लेकिन खून की एक बूंद नहीं गिरी! आखिर किस चमत्कार ने इस बिजनेसमैन को मौत से बचा लिया?

Brazil Robbery: ब्राजील के साओ पाउलो में बिज़नेस ट्रिप पर गए चीनी व्यापारी लियू के साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसकी कल्पना किसी फिल्म में ही की जा सकती है. होटल से एयरपोर्ट के लिए निकले लियू एक पेट्रोल स्टेशन के बाहर टैक्सी का इंतजार कर रहे थे, तभी एक काली कार उनके पास आकर रुकी. कार से मास्क पहना हुआ हथियारबंद व्यक्ति निकला और बंदूक तान दी. लियू डर गए और भागने लगे, मगर डकैत ने उन पर दो गोलियां चलाईं.

क्या हुआ जब ब्राजील में चीनी बिजनेसमैन पर हुआ हमला?

चौंकाने वाली बात ये रही कि लियू को गोली लगने के बाद भी कोई दर्द महसूस नहीं हुआ. उन्हें लगा शायद बंदूक में नकली गोलियां थीं. पेट्रोल स्टेशन के कर्मचारियों और राहगीरों ने उनकी मदद की पर उन्हें कोई चोट नहीं मिली. पुलिस आई, पूछताछ हुई और मामला शांत लगने लगा. लियू अपने उड़ान के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए.

एयरपोर्ट पर हुआ असली सच का खुलासा कैसे?

सुरक्षा जांच के दौरान जब लियू ने अपना लैपटॉप निकाला, तो नजारा देखकर उनके होश उड़ गए. लैपटॉप के अंदर एक असली गोली फंसी हुई थी. तब जाकर उन्हें समझ आया कि गोली सच में चली थी. पर उनकी किस्मत इतनी मजबूत थी कि लैपटॉप और उसमें लगा आयरन फोन होल्डर ने उनकी जान बचा ली.

डकैत क्या ले गया और लियू को क्या नुकसान हुआ?

डकैत उनका सूटकेस लेकर भाग गया, जिसमें iPad, हार्ड ड्राइव्स और बेटी के लिए तोहफे रखे थे. सौभाग्य से उनका पासपोर्ट, वॉलेट और लैपटॉप उनके पास ही रहे. पुलिस ने कहा कि ब्राजील में ऐसी गन रॉबरी आम बात है और उनका सामान वापस मिलना मुश्किल है. लियू ने सोशल मीडिया पर पूरा किस्सा शेयर करते हुए कहा कि जो भी लोग ब्राजील जाएं, वे सतर्क रहें, चमकदार कपड़े न पहनें और अगर कभी बंदूकधारी सामने आए तो बिना झिझक सब कुछ छोड़ दें. उनकी सलाह सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

नेटिजन्स की प्रतिक्रिया क्या रही?

इंटरनेट पर लोग अब उस “सुपरहीरो लैपटॉप” की तारीफ कर रहे हैं जिसने मालिक की जान बचाई. एक यूजर ने लिखा- “मुझे जानना है, ये कौन-सा लैपटॉप है.” जबकि दूसरे ने मजाक में कहा, “इस लैपटॉप की पूजा होनी चाहिए.”