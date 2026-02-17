Advertisement
ना ड्रोन, ना हेलिकॉप्टर… ये है आसमान का असली बादशाह! क्या आप जानते हैं इसका नाम?

Quetzalcoatlus Northrop Largest flying Animal In World: दुनियाभर में जानवरों की कई तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब एक जानवर की प्रजाति हवा में उड़ सकती थी? यह कोई परियों की कहानी नहीं है, बल्कि सच है. करोड़ों साल पहले धरती पर ऐसे विशालकाय उड़ने वाले जानवर रहते थे, जो आज के किसी भी पक्षी से कई गुना बड़े थे. हालांकि अब ये प्रजातियां खत्म हो चुकी हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 17, 2026, 03:42 PM IST
Largest Ever Flying Animal:  जब हम आसमान में कुछ उड़ता हुआ देखते हैं तो आज के समय में सबसे पहले ड्रोन, हेलिकॉप्टर या हवाई जहाज का ख्याल आता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर एक ऐसा जानवर भी था, जो उड़ने में इन सभी से आगे था? इसे सच में कहा जा सकता है. "आसमान का असली बादशाह!" इसका नाम है क्वेटजालकोटलस नॉर्थ्रोपी (Quetzalcoatlus Northropi), जो कि एक विशालकाय उड़ने वाला टेरोसॉर था.

कितना बड़ा था ये उड़ने वाला जीव?

अगर आप सोच रहे हैं कि बाज या गिद्ध ही सबसे बड़े उड़ने वाले जीव हैं तो ज़रा रुकिए. क्वेटजालकोटलस के पंखों की चौड़ाई एक छोटे हवाई जहाज जितनी यानी करीब 11 मीटर तक थी. इसकी ऊंचाई करीब 5 मीटर तक मानी जाती है और वजन 200 से 250 किलो तक. सोचिए, इतना बड़ा जानवर जब उड़ता होगा तो सच में पूरा आसमान कांप जाता होगा.

उड़ता कैसे था? ये जानवर 

वैज्ञानिकों के अनुसार, क्वेटजालकोटलस हल्की हड्डियों वाला था. इसका शरीर ऐसा बना था कि यह अपने आगे के पैरों से जोरदार छलांग लगाकर हवा में उड़ जाता था. इसके पंख परों से नहीं, बल्कि चमगादड़ जैसे मांसपेशियों से बने होते थे जो इसे मजबूती से उड़ने में मदद करते थे. एक बार हवा में जाने के बाद यह मीलों तक उड़ता रहता था

क्या खाता था ये उड़ने वाला दैत्य?

शोधकर्ताओं का मानना है कि यह विशाल प्राणी पानी में से मछलियों या छोटे जानवरों को पकड़कर खाता था. इसकी गर्दन लंबी थी और यह अपने शिकार को हवा में उछालकर निगल जाता था, बिल्कुल बगुले की तरह. इसे धरती पर सबसे खतरनाक शिकारी उड़ने वाले जीवों में गिना जाता है.

अब क्यों नहीं दिखते ऐसे जानवर?

ये जीव करीब 6.7 करोड़ साल पहले धरती पर रहते थे. एक बड़े उल्कापिंड के टकराने और जलवायु में भारी बदलाव के बाद ये और इनके जैसे कई डायनासोर हमेशा के लिए खत्म हो गए. लेकिन इनका इतिहास आज भी हमें रोमांचित कर देता है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Quetzalcoatlus Northropflying animal

