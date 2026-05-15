भारत नहीं इस देश में उगता है सबसे ज्यादा प्याज! जानें दुनिया के टॉप 5 उत्पादक देशों के नाम

प्याज सिर्फ एक सब्जी नहीं बल्कि वैश्विक रसोई का एक अनिवार्य हिस्सा है. करी, सूप, सलाद से लेकर फास्ट फूड तक, प्याज के बिना खाने का स्वाद अधूरा माना जाता है. अपनी उच्च मांग और साल भर होने वाली खपत के कारण प्याज की खेती कृषि क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुकी है. इसे मध्यम जलवायु और उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है. आज हम जानेंगे कि दुनिया के कौन से देश इस "रसोई की रानी" के उत्पादन में सबसे आगे हैं.

कौन है दुनिया का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश?

चीन वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश है. अपनी विशाल कृषि भूमि और उन्नत खेती तकनीकों के कारण चीन हर साल रिकॉर्ड मात्रा में प्याज का उत्पादन करता है. यहां की उच्च उत्पादकता न केवल घरेलू मांग को पूरा करती है बल्कि चीन को एक प्रमुख निर्यातक भी बनाती है. अनुकूल जलवायु और सरकारी सहयोग यहां की खेती को और मजबूत बनाते हैं.

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दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन?

भारत वैश्विक स्तर पर प्याज उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है. भारतीय कृषि में प्याज का स्थान बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हर घर की बुनियादी जरूरत है. भारत में प्याज की खपत बहुत अधिक है और यहाँ से कई देशों को प्याज निर्यात भी किया जाता है. भारतीय किसान पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरीकों से इसकी पैदावार करते हैं.

अगर भारत की बात करें तो महाराष्ट्र प्याज उत्पादन में निर्विवाद रूप से नंबर वन राज्य है. देश के कुल प्याज उत्पादन में इस राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा है. विशेष रूप से नासिक क्षेत्र अपनी थोक मंडियों और बेहतरीन गुणवत्ता वाले प्याज के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है. यहां की मिट्टी और सिंचाई व्यवस्था प्याज की फसल के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है.

अन्य प्रमुख प्याज उत्पादक देश

चीन और भारत के अलावा भी कई देश हैं जो बड़े पैमाने पर प्याज उगाते हैं. इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र और तुर्की जैसे नाम शामिल हैं. ये देश न केवल अपनी जरूरतों के लिए प्याज उगाते हैं बल्कि वैश्विक खाद्य उद्योगों को इसकी सप्लाई भी करते हैं. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बढ़ती मांग ने इन देशों में उत्पादन को और तेज कर दिया है. प्याज का उपयोग केवल घरों तक सीमित नहीं है. यह पाउडर, फ्लेक्स और डिहाइड्रेटेड (सूखे) रूप में पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री में खूब इस्तेमाल होता है. रेस्टोरेंट चेन और फास्ट फूड आउटलेट्स जैसे बर्गर और पिज्जा जॉइंट्स में इसकी खपत टनों में होती है. इसके अलावा दवाइयों और घरेलू नुस्खों में भी प्याज का अपना महत्व है.

प्याज से जुड़े 5 रोचक तथ्य

- प्याज दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जियों में से एक है जिसका स्वाद और खुशबू बेजोड़ है.

- प्याज की खेती दुनिया भर के लाखों किसानों को रोजगार और आय का साधन प्रदान करती है.

- बाजार में लाल, सफेद, पीले और हरे (स्प्रिंग अनियन) रंग के प्याज मिलते हैं, जिनका उपयोग अलग-अलग व्यंजनों में होता है.

- प्याज का पाउडर और फ्लेक्स आजकल हर डिब्बाबंद मसाले और नूडल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं.

- यदि सही तरीके से स्टोर किया जाए, तो प्याज कई महीनों तक खराब नहीं होता है, जिससे इसकी सप्लाई बनी रहती है.