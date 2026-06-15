Largest Gathering of Snakes: दुनिया में प्रकृति के कई ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं, जिनके बारे में जानकर इंसान हैरान रह जाता है. ऐसा ही एक अनोखा नजारा कनाडा के मनिटोबा प्रांत में देखने को मिलता है. यहां हर साल वसंत ऋतु आते ही लाखों सांप एक साथ जमीन से बाहर निकल आते हैं. चारों तरफ फैले सांपों को देखकर पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे पूरा इलाका सांपों से भर गया हो.
यह नजारा डराने वाला जरूर है, लेकिन नेचर लवर्स के लिए यह किसी शानदार शो से कम नहीं है. मनिटोबा के नार्सिस इलाके में स्थित सांपों की गुफाएं हर साल अप्रैल और मई के बीच सक्रिय हो जाती हैं. इस दौरान रेड-साइडेड गार्टर स्नेक बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं और अपना प्रजनन चक्र पूरा करते हैं. इसी वजह से इस जगह को लोग सांपों का 'महाकुंभ' भी कहते हैं.
साल के बाकी समय ये सांप अलग-अलग जगहों पर रहते हैं, लेकिन सर्दियों के दौरान ये गहरी गुफाओं और चट्टानों के अंदर चले जाते हैं. यहां वे ठंड से बचने के लिए लंबे समय तक शांत अवस्था में रहते हैं. जैसे ही मौसम गर्म होना शुरू होता है, ये सांप अपनी गुफाओं से बाहर निकलने लगते हैं. इसके बाद हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में सांप एक ही जगह जमा हो जाते हैं. जमीन पर रेंगते हुए इतने सारे सांपों को एक साथ देखना किसी के लिए भी हैरान कर देने वाला अनुभव होता है. वैज्ञानिकों के अनुसार, यह दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक सांपों के जमावड़ों में से एक है. यह सिर्फ एक जगह इकट्ठा होना नहीं होता, बल्कि इन सांपों के जीवन चक्र का बेहद जरूरी हिस्सा होता है.
इस दौरान सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह होती है कि यहां बड़ी संख्या में नर सांप मादा सांपों के आसपास दिखाई देते हैं. प्रजनन के समय नर सांप मादा को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं और कई बार एक मादा सांप के आसपास बड़ी संख्या में नर सांप दिखाई देते हैं. दूर से देखने पर यह नजारा काफी डरावना लग सकता है, क्योंकि सैकड़ों सांप एक-दूसरे से लिपटे हुए नजर आते हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह उनके प्राकृतिक व्यवहार का हिस्सा है. स्थानीय लोग और पर्यटक इस नजारे को देखने के लिए दूर-दूर से पहुंचते हैं. प्रशासन ने भी इस जगह पर खास इंतजाम किए हैं, जिससे लोग सुरक्षित दूरी से इन सांपों को देख सकें.
दरअसल, मनिटोबा का मौसम और यहां की प्राकृतिक बनावट इन सांपों के लिए काफी अनुकूल है. सर्दियों में यहां मौजूद चट्टानी गुफाएं उन्हें ठंड से बचाने का काम करती हैं. इसके बाद जब तापमान बढ़ता है तो ये सांप बाहर निकलते हैं और प्रजनन करते हैं. कुछ समय बाद ये वापस अपने-अपने इलाकों में चले जाते हैं, जिससे लाखों सांपों का यह जमावड़ा कुछ समय के लिए ही दिखाई देता है. यही वजह है कि हर साल इस समय यहां बड़ी संख्या में वाइल्डलाइफ प्रेमी पहुंचते हैं. कई लोग इसे प्रकृति का अनोखा चमत्कार मानते हैं.
इन सांपों के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होती रहती हैं. वीडियो देखकर लोग हैरानी भी जताते हैं और प्रकृति की इस अनोखी घटना की तारीफ भी करते हैं. कई यूजर्स कमेंट करते हैं कि यह नजारा डरावना होने के साथ-साथ बेहद खूबसूरत भी है. कुछ लोग मजाक में इसे 'सांपों का महाकुंभ' तक कह देते हैं. हालांकि, कुछ लोगों को इतनी बड़ी संख्या में सांप देखकर डर भी लगता है. लेकिन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि रेड-साइडेड गार्टर स्नेक जहरीले नहीं होते हैं. ये इंसानों के लिए खतरनाक नहीं माने जाते.
कनाडा में इस इलाके को सांपों के संरक्षण के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. स्थानीय प्रशासन और वाइल्डलाइफ विभाग इनकी सुरक्षा का खास ध्यान रखते हैं. लोगों को सलाह दी जाती है कि वे सांपों को परेशान न करें, उन्हें पकड़ने की कोशिश न करें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें. क्योंकि ये सांप भले ही जहरीले न हों, लेकिन प्रकृति के संतुलन में इनकी अहम भूमिका है.
मनिटोबा के नार्सिस इलाके में हर साल होने वाला यह सांपों का जमावड़ा दिखाता है कि प्रकृति कितनी अनोखी और रहस्यमयी है. जहां इंसान इसे देखकर डर जाता है, वहीं वैज्ञानिकों के लिए यह अध्ययन का एक शानदार मौका होता है. लाखों सांपों का एक साथ बाहर आना और फिर कुछ समय बाद वापस लौट जाना अपने आप में प्रकृति की एक ऐसी कहानी है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है. यही वजह है कि यह जगह दुनियाभर के लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती है.
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