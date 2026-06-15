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यहां इंसान नहीं, सांपों का लगता है 'महाकुंभ'! हर साल लाखों सांप पहुंचते हैं इस जगह, गुफाओं में बनाते हैं अपना रैन बसेरा

Largest Gathering of Snakes: कनाडा के मनिटोबा में हर साल वसंत के मौसम में लाखों की संख्या में रेड-साइडेड गार्टर स्नेक एक साथ इकट्ठा होते हैं. ये सांप महीनों तक अपनी गुफाओं में रहने के बाद बाहर निकलते हैं और प्रजनन के लिए एक जगह जमा हो जाते हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 15, 2026, 10:36 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:24 AM IST
यहां इंसान नहीं, सांपों का लगता है 'महाकुंभ'! हर साल लाखों सांप पहुंचते हैं इस जगह, गुफाओं में बनाते हैं अपना रैन बसेरा
Image Credit: Image credit: instagram/@kevin.went.there

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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