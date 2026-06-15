साल के बाकी समय ये सांप अलग-अलग जगहों पर रहते हैं, लेकिन सर्दियों के दौरान ये गहरी गुफाओं और चट्टानों के अंदर चले जाते हैं. यहां वे ठंड से बचने के लिए लंबे समय तक शांत अवस्था में रहते हैं. जैसे ही मौसम गर्म होना शुरू होता है, ये सांप अपनी गुफाओं से बाहर निकलने लगते हैं. इसके बाद हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में सांप एक ही जगह जमा हो जाते हैं. जमीन पर रेंगते हुए इतने सारे सांपों को एक साथ देखना किसी के लिए भी हैरान कर देने वाला अनुभव होता है. वैज्ञानिकों के अनुसार, यह दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक सांपों के जमावड़ों में से एक है. यह सिर्फ एक जगह इकट्ठा होना नहीं होता, बल्कि इन सांपों के जीवन चक्र का बेहद जरूरी हिस्सा होता है.