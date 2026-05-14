PM आते-जाते रहेंगे, मेरा खाना जरूरी है... keir starmer के संकट पर लैरी नाम की बिल्ली ने तोड़ी चुप्पी! वायरल हुआ मजेदार पोस्ट

Larry the Cat on British PM: ब्रिटेन की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त उथल-पुथल मची है. प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर (Keir Starmer) अपनी लीडरशिप के सबसे बड़े संकट से जूझ रहे हैं. स्थानीय चुनावों में करारी हार और पार्टी के अंदर बढ़ते विद्रोह के बीच उनकी कुर्सी डगमगा रही है. लेकिन इस सियासी ड्रामे के बीच जिस शख्स या यूं कहें कि जिस 'जीव' ने सबका ध्यान खींचा है, वह लैरी द कैट (Larry the Cat) है. 10 डाउनिंग स्ट्रीट के आधिकारिक 'चीफ माउजर' ने मौजूदा संकट पर अपनी 'चुप्पी' क्या तोड़ी, पूरी दुनिया उसकी मुरीद हो गई. अंतरराष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, लैरी के सोशल मीडिया हैंडल से किए गए पोस्ट ने ब्रिटिश राजनीति की हकीकत को एक लाइन में बयां कर दिया है. यह कोई आम बिल्ली नहीं, बल्कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आवास से जुड़ी मशहूर बिल्ली 'लैरी' है. सोशल मीडिया पर उसका एक मजेदार पोस्ट सामने आने के बाद लोग राजनीति छोड़ उसी की चर्चा करने लगे.

राजनीति के बीच बिल्ली ने लूट ली लाइमलाइट

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर को अपनी ही लेबर पार्टी के अंदर से इस्तीफे की मांगों का सामना करना पड़ रहा है. इस बीच 'चीफ माउजर' लैरी द कैट के आधिकारिक (पैरोडी) एक्स (X) हैंडल से एक पोस्ट आया, जिसने सबका दिल जीत लिया. इस पोस्ट में लिखा गया था कि,स्टारमर रहें या चले जाएं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि उसका खाना समय पर मिलता रहे. यह पोस्ट आते ही वायरल हो गया. ब्रिटेन में जैसे-जैसे राजनीतिक हलचल बढ़ी, वैसे-वैसे सोशल मीडिया पर मीम्स और मजेदार प्रतिक्रियाएं भी आने लगीं.

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कीर स्टार्मर के लिए 'बड़ा संकट'

रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर अपने कार्यकाल के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं. लेबर पार्टी के भीतर मतभेद गहरे हो गए हैं, मंत्रियों के इस्तीफे हो रहे हैं और उनकी अथॉरिटी को चुनौती दी जा रही है. ऐसे समय में, जब देश "अगला प्रधानमंत्री कौन?" पर चर्चा कर रहा है. उस समय लैरी का पोस्ट लोगों के लिए मनोरंजन का जरिया बन गया है.

Whether Starmer stays or goes we can all agree that me being fed is the most important thing pic.twitter.com/sRSoRPzFoN Larry the Cat (@Number10cat) May 11, 2026

कौन है लैरी द कैट?

लैरी कोई साधारण बिल्ली नहीं है. वह 2011 से 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रह रहा है और अब तक 6 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देख चुका है. लैरी ने डेविड कैमरन, थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस और ऋषि सुनक को आते-जाते देखा है. ब्रिटिश जनता लैरी को राजनीति में 'स्थिरता' का एकमात्र प्रतीक मानती है. सोशल मीडिया पर लोग मजाक में कह रहे हैं कि, "पीएम तो मौसम की तरह बदलते हैं, लेकिन लैरी हमेशा के लिए है." 19 वर्षीय इस बिल्ली को आधिकारिक तौर पर 2011 से कैबिनेट कार्यालय में मुख्य रूप से चूहे पकड़ने के लिए नौकरी पर रखा गया है. उसे यहां 'चीफ माउजर' की भूमिका दी गई है.

सोशल मीडिया पर आई मजेदार प्रतिक्रियाएं

जैसे ही पोस्ट वायरल हुआ, लोगों ने कमेंट्स की बाढ़ लगा दी. एक यूजर ने लिखा कि, "प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, लेकिन असली सरकार तो लैरी चलाती है." दूसरे ने मजाक में कहा कि, "इतना अनुभव तो शायद किसी नेता के पास भी नहीं होगा." एक और यूजर ने लिखा कि, "अगर अनुभव के आधार पर पद मिलता है, तो अगला प्रधानमंत्री लैरी को बना देना चाहिए." इन प्रतिक्रियाओं ने पूरे मामले को और मजेदार बना दिया.

राजनीतिक संकट से ज्यादा बिल्ली की चर्चा

दिलचस्प बात यह रही कि जहां एक तरफ राजनीतिक संकट पर गंभीर चर्चा चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट पर लोगों का ध्यान लैरी ने खींच लिया. प्रधानमंत्री के भविष्य से ज्यादा लोग इस बिल्ली के मजाकिया अंदाज की बात करते नजर आए. कई लोगों ने कहा कि कठिन माहौल में इस तरह की हल्की बातें लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं. यह पहली बार नहीं है जब लैरी अचानक खबरों में आई हो. इससे पहले भी वह कई बार कैमरों के सामने आराम से घूमते हुए, पत्रकारों के बीच बैठते हुए या दूसरे जानवरों के साथ देखी गई है.

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