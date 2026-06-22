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डेविड कैमरन से कीर स्टारमर तक, 6 प्रधानमंत्रियों के दौर की गवाह बनी ये बिल्ली, जानिए लैरी द कैट की कहानी

UK Politics Larry The Cat: ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बदलने के बीच डाउनिंग स्ट्रीट की सबसे चर्चित हस्ती लैरी द कैट एक बार फिर चर्चा में है. 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रहने वाली यह बिल्ली अब तक 6 ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों को आते जाते देख चुकी है. अपने लंबे कार्यकाल की वजह से लैरी सिर्फ एक पालतू बिल्ली नहीं, बल्कि ब्रिटेन की राजनीति में एक मजेदार और स्थायी पहचान बन चुकी है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 22, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:33 PM IST
डेविड कैमरन से कीर स्टारमर तक, 6 प्रधानमंत्रियों के दौर की गवाह बनी ये बिल्ली, जानिए लैरी द कैट की कहानी

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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