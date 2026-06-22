UK Politics Larry The Cat: ब्रिटेन की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिला है. प्रधानमंत्री पद से कीर स्टारमर के हटने के बाद जहां दुनियाभर की नजरें नए राजनीतिक समीकरणों पर टिकी हैं, वहीं सोशल मीडिया पर एक पुराना चेहरा फिर वायरल हो गया है. यह चेहरा किसी नेता का नहीं, बल्कि डाउनिंग स्ट्रीट में रहने वाली मशहूर बिल्ली लैरी का है.
लैरी द कैट, जिसे 10 डाउनिंग स्ट्रीट का 'चीफ माउस कैचर' मतलब चूहे पकड़ने वाली मुख्य बिल्ली कहा जाता है, ब्रिटेन की सत्ता के गलियारों की सबसे पुरानी पहचान बन चुकी है. पिछले करीब 15 सालों में ब्रिटेन ने कई प्रधानमंत्री देखे, सरकारें बदलीं, नीतियां बदलीं, लेकिन लैरी आज भी उसी जगह मौजूद है. सोशल मीडिया पर लोग मजाक में कह रहे हैं कि ब्रिटेन की राजनीति में अगर कोई सबसे ज्यादा स्थिर है तो वह कोई नेता नहीं, बल्कि लैरी द कैट है.
लैरी की कहानी भी काफी दिलचस्प है. साल 2011 में उसे बैटरसी डॉग्स एंड कैट्स होम से गोद लिया गया था और उसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट लाया गया था. उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह साधारण सी दिखने वाली बिल्ली आने वाले वर्षों में ब्रिटिश राजनीति का हिस्सा बन जाएगी. उसकी जिम्मेदारी काफी सीधी और सरल थी, उसे प्रधानमंत्री आवास में चूहों से छुटकारा दिलाना था. लेकिन समय के साथ लैरी सिर्फ अपना काम करने वाली बिल्ली नहीं रही, बल्कि डाउनिंग स्ट्रीट की पहचान बन गई.
लैरी ने ब्रिटेन के राजनीतिक इतिहास में कई बड़े बदलाव देखे हैं. जब वह डाउनिंग स्ट्रीट पहुंची थी, तब डेविड कैमरन प्रधानमंत्री थे. इसके बाद उसने थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस, ऋषि सुनक और फिर कीर स्टारमर का दौर भी देखा. जहां नेता कुछ सालों में बदल गए, वहीं लैरी लगातार अपनी जगह पर बनी रही. यही वजह है कि हर बार जब ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बदलता है, सोशल मीडिया यूजर्स लैरी को लेकर मजेदार पोस्ट शेयर करने लगते हैं. कई लोग मजाक में कहते हैं कि ब्रिटेन में सबसे सुरक्षित नौकरी अगर किसी की है तो वह लैरी की है.
लैरी की सबसे खास बात उसका अंदाज है. उसे राजनीति से कोई मतलब नहीं. देश में चुनाव हों, सरकार बदले या प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, लैरी अपनी दुनिया में मस्त रहती है. कभी वह डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर धूप सेंकती नजर आती है तो कभी पत्रकारों के कैमरे के सामने आराम से बैठी दिखाई देती है. उसकी यही बेफिक्री लोगों को पसंद आती है. जहां नेता बयान देते हैं, भाषण करते हैं और फैसले लेते हैं, वहीं लैरी बस अपना काम करती है और आगे बढ़ जाती है.
धीरे धीरे लैरी सिर्फ ब्रिटेन तक सीमित नहीं रही. उसकी तस्वीरें और वीडियो दुनियाभर में वायरल होने लगे. कई लोग उसे ब्रिटिश राजनीति का सबसे प्यारा चेहरा मानते हैं. लैरी के नाम से सोशल मीडिया पर कई फैन अकाउंट भी हैं, जहां लोग उसकी तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हैं. कई बार उसे लेकर मजेदार मीम्स भी बनाए जाते हैं. लोगों का कहना है कि राजनीतिक माहौल चाहे कितना भी तनावपूर्ण क्यों न हो, लैरी अपनी मौजूदगी से माहौल को हल्का कर देती है.
लैरी की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि वह एक रेस्क्यू कैट थी, जिसे एक आम जगह से लाकर ब्रिटेन के सबसे फेमस घरों में से एक में जगह मिली. आज वह लाखों लोगों के लिए एक उदाहरण बन चुकी है कि कभी कभी छोटी सी जिंदगी भी बड़ी पहचान बना सकती है. जानवरों से प्यार करने वाले लोग उसे एक प्यारी सफलता की कहानी मानते हैं, जबकि राजनीति देखने वाले लोग उसे स्थिरता के प्रतीक के रूप में देखते हैं.
ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बदलते रहेंगे, सरकारें बनती और गिरती रहेंगी, लेकिन फिलहाल डाउनिंग स्ट्रीट में लैरी अपनी जगह कायम है. करीब 15 सालों से सत्ता के इस केंद्र को देखने वाली लैरी अब सिर्फ चूहे पकड़ने वाली बिल्ली नहीं रही. वह ब्रिटेन की राजनीति की एक ऐसी पहचान बन गई है, जो बिना कुछ बोले भी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देती है. कहा जा सकता है कि नेताओं की कुर्सियां बदलती रहीं, लेकिन डाउनिंग स्ट्रीट का असली स्थायी निवासी आज भी लैरी द कैट ही है.