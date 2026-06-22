लैरी ने ब्रिटेन के राजनीतिक इतिहास में कई बड़े बदलाव देखे हैं. जब वह डाउनिंग स्ट्रीट पहुंची थी, तब डेविड कैमरन प्रधानमंत्री थे. इसके बाद उसने थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस, ऋषि सुनक और फिर कीर स्टारमर का दौर भी देखा. जहां नेता कुछ सालों में बदल गए, वहीं लैरी लगातार अपनी जगह पर बनी रही. यही वजह है कि हर बार जब ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बदलता है, सोशल मीडिया यूजर्स लैरी को लेकर मजेदार पोस्ट शेयर करने लगते हैं. कई लोग मजाक में कहते हैं कि ब्रिटेन में सबसे सुरक्षित नौकरी अगर किसी की है तो वह लैरी की है.