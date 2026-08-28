/भागकर शादी करने जा रहे थे कपल, आसमान में मिला सरप्राइज... 35,000 फीट की ऊंचाई पर ही करवा दिया विवाह!

लास वेगास को दुनिया में शादी और प्यार के लिए मशहूर जगहों में गिना जाता है. यहां कई कपल बिना ज्यादा तामझाम के शादी करने पहुंचते हैं. लेकिन एक कपल के लिए लास वेगास की उड़ान ही उनकी शादी की सबसे खास याद बन गई. प्लेन में मौजूद क्रू ने ऐसा सरप्राइज दिया, जिसकी शायद उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी.
सारा अरोयो मोंटाल्वो और उनके पार्टनर ने 13 अगस्त 2026 को लास वेगास जाने वाली फ्लाइट पकड़ी थी. दोनों ने तय किया था कि वे वहां पहुंचकर प्राइवेट तरीके से शादी करेंगे. उनका इरादा शादी को ज्यादा लोगों के बीच करने का नहीं था. लेकिन जब फ्लाइट अटेंडेंट्स को उनके प्लान के बारे में पता चला, तो उन्होंने कपल के लिए कुछ अलग करने का फैसला कर लिया.
कपल के लास वेगास जाने और शादी करने के प्लान की जानकारी मिलते ही फ्लाइट क्रू ने मौके को खास बनाने की तैयारी शुरू कर दी. प्लेन में शादी के लिए न तो फूल थे, न शादी का जोड़ा और न ही कोई खास सजावट. लेकिन क्रू ने उपलब्ध सामान से ही ऐसा इंतजाम कर दिया कि पूरा विमान शादी का मंच बन गया. फ्लाइट अटेंडेंट्स ने टॉयलेट पेपर की मदद से सारा के लिए घूंघट और शादी की ड्रेस तैयार कर दी. वहीं, विमान में इस्तेमाल होने वाली कॉफी स्टिर स्टिक से दुल्हन का गुलदस्ता बनाया गया. मजेदार बात यह थी कि शादी की यह पूरी तैयारी बेहद साधारण चीजों से हुई, लेकिन कपल के लिए इसकी कीमत किसी महंगे शादी के इंतजाम से कहीं ज्यादा थी.
शादी का यह अनोखा समारोह जमीन से करीब 35 हजार फीट की ऊंचाई पर हुआ. प्लेन में उस समय 178 यात्री मौजूद थे. देखते ही देखते ये सभी यात्री इस अचानक हुई शादी के गवाह बन गए. इस कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया, जब पता चला कि प्लेन के कैप्टन खुद एक मान्यता प्राप्त पादरी हैं. ऐसे में शादी कराने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति की जरूरत ही नहीं पड़ी. कैप्टन ने विमान में ही शादी की रस्म पूरी कराई और यात्रियों ने इस खास पल को अपनी आंखों के सामने देखा. सारा ने सोशल मीडिया पर इस पूरे अनुभव को शेयर करते हुए बताया कि वह और उनके अब पति लास वेगास में निजी तौर पर शादी करने के इरादे से विमान में सवार हुए थे. लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट्स ने उनके लिए अपने ही तरीके से एक शादी की तैयारी कर दी.
इस शादी की सबसे ज्यादा चर्चा दुल्हन की ड्रेस और गुलदस्ते को लेकर हो रही है. फ्लाइट में उपलब्ध टॉयलेट पेपर से तैयार की गई ड्रेस पहली नजर में भले ही मजाकिया लगे, लेकिन सारा के लिए यह उनकी शादी की सबसे यादगार चीजों में से एक बन गई. फ्लाइट अटेंडेंट्स ने टॉयलेट पेपर से दुल्हन का मुकुट तैयार किया. इसके बाद कॉफी स्टिर स्टिक को एक साथ सजाकर गुलदस्ते जैसा रूप दिया गया. इसका मतलब बिना किसी खास सामान के क्रू ने शादी का पूरा माहौल तैयार कर दिया. सारा ने बताया कि यह उनकी साउथवेस्ट एयरलाइंस के साथ पहली उड़ान थी और कंपनी के क्रू ने इस सफर को हमेशा के लिए उनकी यादों में दर्ज कर दिया.
शादी के बाद सारा ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने बताया कि 35 हजार फीट की ऊंचाई पर 178 लोगों के बीच और एक ऐसे कैप्टन की मौजूदगी में शादी होना, जो खुद पादरी भी हैं, उनके लिए किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था. उन्होंने लिखा कि उन्हें लगा जैसे किस्मत ने इस पूरे मौके को पहले से तय कर रखा था. उन्होंने फ्लाइट अटेंडेंट्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने उनकी निजी शादी के प्लान को ऐसी याद में बदल दिया, जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगी. उनके मुताबिक, साउथवेस्ट एयरलाइंस के क्रू ने जिस तरह से बिना किसी तैयारी के अपने पास उपलब्ध सामान से शादी का गुलदस्ता और अन्य सामान तैयार किया, वह उनके लिए बेहद खास था.
शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. बड़ी संख्या में यूजर्स ने कपल को बधाई दी और फ्लाइट क्रू के इस अंदाज की तारीफ की. लोगों को खास तौर पर यह बात पसंद आई कि क्रू ने बिना किसी ऑफिशियल तैयारी के दो लोगों के खास दिन को और यादगार बना दिया. एक यूजर ने लिखा कि यह वीडियो देखकर खुशी के आंसू आ गए और कपल को शादी की बधाई दी. एक दूसरे यूजर ने कहा कि यह अब तक की सबसे अच्छी चीजों में से एक है और काश वह भी उसी फ्लाइट में मौजूद होता. एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि उसके साथ भी कुछ साल पहले ऐसी ही घटना हुई थी. उसके मुताबिक, उस फ्लाइट में यात्रियों ने शादी करने वाले कपल के लिए कॉकटेल नैपकिन पर शुभकामनाएं लिखी थीं और फ्लाइट अटेंडेंट ने उन संदेशों को एक स्क्रैपबुक में सहेज कर रख दिया था.
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