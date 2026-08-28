/भागकर शादी करने जा रहे थे कपल, आसमान में मिला सरप्राइज... 35,000 फीट की ऊंचाई पर ही करवा दिया विवाह!

शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. बड़ी संख्या में यूजर्स ने कपल को बधाई दी और फ्लाइट क्रू के इस अंदाज की तारीफ की. लोगों को खास तौर पर यह बात पसंद आई कि क्रू ने बिना किसी ऑफिशियल तैयारी के दो लोगों के खास दिन को और यादगार बना दिया. एक यूजर ने लिखा कि यह वीडियो देखकर खुशी के आंसू आ गए और कपल को शादी की बधाई दी. एक दूसरे यूजर ने कहा कि यह अब तक की सबसे अच्छी चीजों में से एक है और काश वह भी उसी फ्लाइट में मौजूद होता. एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि उसके साथ भी कुछ साल पहले ऐसी ही घटना हुई थी. उसके मुताबिक, उस फ्लाइट में यात्रियों ने शादी करने वाले कपल के लिए कॉकटेल नैपकिन पर शुभकामनाएं लिखी थीं और फ्लाइट अटेंडेंट ने उन संदेशों को एक स्क्रैपबुक में सहेज कर रख दिया था.