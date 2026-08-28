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भागकर शादी करने जा रहे थे कपल, आसमान में मिला सरप्राइज... 35,000 फीट की ऊंचाई पर ही करवा दिया विवाह!

लास वेगास में चुपचाप शादी करने के लिए निकले एक कपल को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उनकी शादी जमीन पर नहीं, बल्कि 35 हजार फीट की ऊंचाई पर हो जाएगी. फ्लाइट अटेंडेंट्स को जब उनके इरादे के बारे में पता चला, तो उन्होंने प्लेन में ही शादी की तैयारी शुरू कर दी. पायलट खुद पादरी निकला और 178 यात्रियों की मौजूदगी में कपल ने शादी की कसमें खाईं.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 28, 2026, 06:43 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 06:43 AM IST
भागकर शादी करने जा रहे थे कपल, आसमान में मिला सरप्राइज... 35,000 फीट की ऊंचाई पर ही करवा दिया विवाह!
Image Credit: 35,000 फीट की ऊंचाई पर हुई कपल की शादी! Image credit: FB/SaraArroyoMontalvo

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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