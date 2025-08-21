दुनिया का आखिरी देश... जहां खत्म हो जाती है धरती, 6 महीने तक नहीं डूबता सूरज, रहस्य जानकर हो जाएंगे हैरान
Advertisement
trendingNow12891220
Hindi Newsजरा हटके

दुनिया का आखिरी देश... जहां खत्म हो जाती है धरती, 6 महीने तक नहीं डूबता सूरज, रहस्य जानकर हो जाएंगे हैरान

Last Country of the World: अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का आखिरी देश कौन सा है और वो कहां है, तो शायद आप सोच में पड़ जाएंगे. हालांकि अब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं हैं, क्योंकि हम इस खबर में आपको इस सवाल का जवाब भी देंगे. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 21, 2025, 08:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुनिया का आखिरी देश... जहां खत्म हो जाती है धरती, 6 महीने तक नहीं डूबता सूरज, रहस्य जानकर हो जाएंगे हैरान

Worlds Last Country: दुनिया में घूमने के लिए एक से बढ़कर एक शानदार देश हैं. हालांकि क्या आपको ये पता है कि दुनिया का सबसे लास्ट देश कौन सा है और उस देश की क्या खासियत हैं? अगर आपको नहीं पता है तो चिंता मत करिए बस खबर में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस खबर में हम आपको दुनिया के आखिरी देश का नाम तो बताएंगे ही और साथ में ऐसी खासियतें भी बताएंगे, जो आपको हैरान कर देंगी. दरअसल आर्कटिक सर्कल में स्थित नॉर्वे को अक्सर दुनिया का 'आखिरी देश' कहा जाता है. यहीं से धरती का अंतिम छोर शुरू होता है. यहां प्रकृति के ऐसे अनोखे और अविश्वसनीय नजारे देखने को मिलते हैं कि आप भी देखकर काफी हैरान हो जाएंगे. 

6 महीने दिन और 6 महीने रात
दुनिया के आखिरी देश नॉर्वे को अपनी अनोखे भौगोलिक और खगोलीय चमत्कार के लिए जाना जाता है. दरअसल नॉर्वे की सबसे खास बात यह है कि यहां 6 महीने का दिन होता है और उसके बाद 6 महीने की लंबी रात होती है. यहां नवंबर से जनवरी तक सूरज निकलता ही नहीं है. जहां इस घटना को 'पोलर नाइट' कहा जाता है. वहीं मई से जुलाई के महीनों तक, सूरज यहां कभी भी पूरी तरह से नहीं डूबता. इसलिए इस घटना को 'मिडनाइट सन' या 'आधी रात का सूरज' भी कहा जाता है. यहां रात के 12 बजे भी आसमान में सूरज चमकता रहता है. वहीं हैमरफेस्ट जैसे शहरों में तो सूरज सिर्फ 40 मिनट के लिए ही डूबता है, जिसके कारण इसे "कंट्री ऑफ मिडनाइट सन" भी कहा जाता है. यहांं खूब बर्फ देखने को मिलती है. 

नीर्वे के इस आखिरी सड़क के आगे कुछ भी नहीं है
वहीं इस खूबसूरत देश नॉर्वे में दुनिया का सबसे आखिरी छोर भी है, जिसे 'नॉर्थ कैप' कहते हैं. दरअसल यहां पर E-69 नाम का एक हाईवे है, जो दुनिया का सबसे उत्तरी छोर है और करीब 14 किलोमीटर लंबा है. इस हाईवे पर अकेले चलने या गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यह इलाका बेहद दूर और दुर्गम है. नॉर्वे की यह अनोखी भौगोलिक स्थिति इसे धरती पर एक रहस्यमयी और आकर्षक स्थान बनाती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Last country of the worldviral

Trending news

रूस के बाद चीन से नजदीकियां, अब मैक्रों को बताया मित्र..भारत ने ट्रंप को किया साइड?
PM Modi
रूस के बाद चीन से नजदीकियां, अब मैक्रों को बताया मित्र..भारत ने ट्रंप को किया साइड?
इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
Assam
इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, PM मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?
PM Modi
कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, PM मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?
मार नहीं डालना था यार... सीनियर स्टूडेंट के कत्ल के बाद खौफनाक इरादे की चैट वायरल
Ahmedabad Murder
मार नहीं डालना था यार... सीनियर स्टूडेंट के कत्ल के बाद खौफनाक इरादे की चैट वायरल
एक्ट्रेस के आरोप पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, सियासी बवाल की इनसाइड स्टोरी
Kerala
एक्ट्रेस के आरोप पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, सियासी बवाल की इनसाइड स्टोरी
क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?....समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल
Supreme Court
क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?....समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: ट्रंप टैरिफ पर गेम प्लान रेडी? मॉस्को में पुतिन से मिले जयशंकर, भारत-रूस की दोस्ती देख दंग रह जाएगी दुनिया
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: ट्रंप टैरिफ पर गेम प्लान रेडी? मॉस्को में पुतिन से मिले जयशंकर, भारत-रूस की दोस्ती देख दंग रह जाएगी दुनिया
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
Vice President
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
Stra Dogs
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
karnataka
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
;