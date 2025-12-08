Advertisement
Hindi Newsजरा हटके

दिवंगत पिता की जेब से निकले पान मसाला और बीड़ी के पैकेट, फिर बेटे ने बनवाया ऐसा बॉक्स! लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन

Late Father Post Viral: एक अनोखे मेमोरी कीपसेक बॉक्स का वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें किसी दिवंगत पिता की यादों के साथ पान मसाला और बीड़ी जैसे अजीब सामान रखे हुए देखकर इंटरनेट पर मजेदार और आलोचनात्मक रिएक्शन की बाढ़ आ गई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 08, 2025, 07:40 AM IST
Late Father Memory Box: कुछ लोग अपने प्रियजनों की यादों को खजाने की तरह संभाल कर रखते हैं. किसी के जाने के बाद उनकी छोटी-छोटी चीजें लोगों को सुकून देती हैं, इसलिए उन्हें अक्सर मेमोरी बॉक्स में रखा जाता है. ऐसा ही एक कीपसेक बॉक्स अब सोशल मीडिया पर चर्चा में है, लेकिन लोगों का ध्यान इसकी बनावट पर नहीं, बल्कि उसमें रखी अजीबोगरीब चीजों पर गया.

इस वीडियो में क्या था खास?

वीडियो इंस्टाग्राम पर एक रेजिन आर्ट स्टूडियो ने शेयर किया, जो मेमोरी बॉक्स बनाता है. क्लिप में कलाकार लकड़ी के बॉक्स में रेजिन डालकर यादों को हमेशा के लिए सुरक्षित कर रहा था. बॉक्स पर "Miss You Papa" उकेरा गया था और नीचे दिवंगत व्यक्ति की फोटो और निधन की तारीख लिखी थी- 10.10.2025. देखने में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था.

तस्वीर के चारों ओर दिवंगत व्यक्ति की यादें रखी थीं- 20 रुपये का नोट, कार की चाबी, सनग्लासेस और कुछ एक्सेसरीज. लेकिन दाईं तरफ रखी दो चीजों ने इंटरनेट को हिला दिया- दो तरह के पान मसाला के पैकेट और एक स्थानीय हाथ से बनी बीड़ी का पैकेट. नीचे लिखा था, “आपके माता-पिता की यादों का संरक्षण.” यही अनोखा वीडियो असली वजह बन गया.

 

 

इस अजीब मेमोरी बॉक्स को देखकर मिली कैसी प्रतिक्रिया?

सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूज़र ने मजाक में लिखा, “पहली नजर में लगा कि यह तंबाकू-फ्री विज्ञापन है.” एक ने इसे वाइल्ड वर्क बताया. किसी ने चुटकी ली, “ये याद है या चेतावनी?” कई लोग इसे देखकर हंसते रहे, लेकिन कुछ लोग इसे खराब आइडिया मानकर नाराज भी हुए. एक आलोचक ने कहा, “ऐसा मत करो, थोड़ी शालीनता रखो.” दूसरे ने कमेंट किया, “एडिक्शन को प्रमोट मत करो.”

कुछ लोगों ने इसे न सिर्फ अजीब बताया, बल्कि गलत भी कहा. एक यूज़र ने लिखा, “करेंसी को खराब करना अपराध है.” किसी ने इसे पैसे की बर्बादी बताया. कुछ ने कहा कि ऐसा मेमोरी बॉक्स कोई घर में रखना ही नहीं चाहेगा क्योंकि यह भावनाओं की जगह गलत आदतों की याद दिलाता है.

