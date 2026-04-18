समुद्र ने उगला 150 साल पुराना रहस्य, बीच पर मिली 500 साल तक जिंदा रहने वाली शार्क, फोटो देख साइंटिस्ट भी दंग

समुद्र की कोख में न जाने कितने रहस्य मौजूद हैं. समंदर की गहराइयों में छिपे राज आज भी इंसानों के लिए किसी पहेली से कम नहीं है. हाल में आयरलैंड के एक बीच पर समुद्र ने 150 साल पुरानी 'ग्रीनलैंड शार्क' का शव मिला है. इस दुर्लभ प्रजाति को देख वैज्ञानिक भी हैरान हैं. चलिए इस रहस्यमयी शार्क के बारे में जानते हैं.

आयरिश व्हेल एंड डॉल्फिन ग्रुप (IWDG) ने 13 अप्रैल को फेस बुल पोस्क कर जानकारी शेयर की. पोस्ट में शेयर की गई जानकारी के अनुसार, 11 आयरलैंड के काउंटी स्लिगो के फिनिस्क्लिन बीच पर बेहद दुर्लभ शार्क का शव मिला. ये कोई साधारण मछली नहीं, बल्कि 'ग्रीनलैंड शार्क' प्रजाति की है. ये दुनिया के सबसे लंबे समय तक जिंदा रहने वाले कशेरुकी जीवों में से एक है. इस शार्क की उम्र करीब 150 साल आंकी जा रही है. ये कई सौ साल जीवित रह सकती थी और अब तक का सबसे पुराना दर्ज नमूना 500 साल से भी ज्यादा उम्र का था. यह एक बड़ी प्रजाति है, जो आमतौर पर 4 से 6 मीटर तक लंबी होती है.

कैसे मिला ये दुर्लभ शार्क का शव?

पोस्ट के अनुसार, हम्माद चौधरी और जेम्स विंटर्स ओ'डॉनेल ने इसको तक देखा जब वे समुद्र किनारे टहल रहे थे. शनिवार, 11 अप्रैल की शाम IWDG (आयरिश व्हेल और डॉल्फिन ग्रुप) की स्ट्रैंडिंग हेल्पलाइन पर करीब 2 मीटर लंबी एक मृत शार्क मिलने की सूचना मिली. शुरुआत में इसे 'बास्किंग शार्क' समझा गया, लेकिन जेम्स और हम्माद द्वारा भेजी गई तस्वीरों से जल्दी ही साफ हो गया कि यह कोई और ही, बहुत दुर्लभ और खास प्रजाति है. ये 'ग्रीनलैंड शार्क' थी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 'गधा' शब्द क्यों बन गया गाली, क्या सच में मूर्ख होते हैं गधे? सच्चाई जान बदल जाएगी सोच

महासागरों की गहराइयों में पाई जाती है ये प्रजाति

IWDG के अनुसार, आयरलैंड में इस तरह की घटना पहली बार दर्ज की गई है. ये दुर्लभ प्रजाति आमतौर पर आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक महासागर में गहराइयों में पाई जाती है. माना जाता है कि ये शार्क लगभग 150 साल की उम्र में प्रजनन के लिए तैयार होती है. इसका गर्भकाल 8 से 18 साल तक होता है और इसके बाद ये सीधा बच्चों को जन्म देती है. बीच पर मिली ये शार्क 2.87 मीटर लंबी थी और नर थी. इसके क्लैस्पर्स (प्रजनन अंग) काफी विकसित थे, जिससे लगता है कि यह प्रजनन योग्य होने के करीब थी.

देखें पोस्ट-

वैज्ञानिक करेंगे रिसर्च

अब इस शार्क को जांच और शोध के लिए नेशनल म्यूजियम ऑफ आयरलैंड (नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम) के पास भेजा गया है. म्यूजियम के अनुसार इस शार्क के टिश्यू और शरीर के कुछ हिस्सों को संरक्षित किया जाएगा ताकि भविष्य में इस दुर्लभ प्रजाति के बारे में और जानकारी प्राप्त की जा सके. यदि इसकी स्किन सही रही तो इसे म्यूजियम में प्रदर्शित भी किया जाएगा, ताकि लोग रहस्यमयी जीवों के बारे में जान सकें. IWDG ने इस घटना की जानकारी देने और तस्वीरें व लोकेशन साझा करने के लिए हम्माद चौधरी और जेम्स विंटर्स ओ’डॉनेल का धन्यवाद किया.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले पोस्ट और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.