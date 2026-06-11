/बैल मरा तो खुद खेत जोतने लगी किसान की पत्नी, वीडियो हुआ वायरल तो सरकार ने अब उठाया यह कदम

Latur Farmer Viral Video: महाराष्ट्र के लातूर जिले से एक ऐसी ही झकझोर देने वाली कहानी सामने आई है, जिसने पूरे देश की आंखों में आंसू ला दिए. एक बेबस और लाचार किसान, जिसने कुदरत के कहर के आगे घुटने टेकने के बजाय अपनी जीवनसंगिनी को ही बैल की जगह हल से जोतवाया. जब इस मजबूरी का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, तो सरकार की नींद टूटी और आनन-फानन में इस परिवार की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए गए.
यह दर्दनाक कहानी महाराष्ट्र के लातूर जिले के देवनी तहसील में आने वाले बोम्बली खुर्द गांव की है. यहां रहने वाले काशिनाथ गायकवाड़ एक भूमिहीन किसान हैं, जो दूसरों के खेतों में बंटाई पर खेती करके अपने परिवार का पेट पालते हैं. मानसून सिर पर था और उन्हें खरीफ सीजन की बुआई के लिए खेत तैयार करना था. सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक आई बेमौसम बारिश और आकाशीय बिजली ने उनकी खुशियों को झुलसा दिया. बिजली गिरने की वजह से उनके दो बैलों में से एक बैल की मौके पर ही मौत हो गई.
बैल की जगह हल खींचने लगी पत्नी
एक गरीब किसान के लिए उसका बैल ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी और सहारा होता है. नए बैल को खरीदने के लिए काशिनाथ के पास पैसे नहीं थे. दूसरी तरफ, अगर समय पर खेत की जुताई और बुआई नहीं होती, तो पूरे साल भूखे मरने की नौबत आ जाती. ऐसे में काशिनाथ के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था. मजबूरी और तंगहाली के इस दौर में उनकी पत्नी हौसाबाई खुद आगे आईं. उन्होंने अपने पति का साथ देने के लिए खुद को बैल की जगह हल में जोत दिया. दोनों पति-पत्नी मिलकर खेत में हल खींचने लगे.
Latur News : गरिबीची विदारक झळ! वीज पडून बैल दगावला, नवीन खरेदी करायला पैसे नाही, बळीराजानं धनीणलाच जुंपलं औताला; मन हेलावणारा Video pic.twitter.com/zoxl5vy5kn
— Prashant Patil (@Prashant_P95) June 10, 2026
वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप
रास्ते से गुजर रहे किसी शख्स ने इस बेबसी और कड़े संघर्ष का एक वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया. जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ, यह जंगल की आग की तरह फैल गया. देखते ही देखते लोग इस वीडियो को शेयर करने लगे और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने लगे. विपक्ष के नेताओं ने भी इस वीडियो को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा और किसानों की बदहाली का मुद्दा उठाया.
सीएम फडणवीस का तुरंत एक्शन
जब यह वीडियो सोशल मीडिया के जरिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक पहुंचा, तो उन्होंने मामले की गंभीरता को समझा. सीएम ने बिना कोई समय गंवाए तुरंत लातूर के जिला प्रशासन को फोन किया और इस पीड़ित परिवार की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि इस किसान परिवार को बिना किसी देरी के तुरंत नया बैल और हर संभव सरकारी मदद मुहैया कराई जाए.
आंगन में आई खुशियां और मिला मुआवजा
मुख्यमंत्री के आदेश के बाद लातूर के कलेक्टर भरत बस्तेवाड़ तुरंत एक्शन में आ गए. जिला प्रशासन ने एक स्थानीय गौशाला और दानी किसान के सहयोग से तुरंत एक नया बैल काशिनाथ के घर पहुंचाया. इसके साथ ही राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के नियमों के तहत पशु हानि के मुआवजे के रूप में 32,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि भी मंजूर की गई, जो सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है. नया बैल पाकर हौसाबाई और काशिनाथ के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है और उन्होंने सरकार का धन्यवाद किया है.