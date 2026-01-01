इंडिया में भी है 'मिनी इटली'! यहां की कलरफुल गलियां, झील, पहाड़ जीत लेगी दिल; सस्ते में कैसे घूमे?

Trending Photos
Lavasa Hill Station: हिल स्टेशन की ठंडी हवा, हरियाली और शांत माहौल मन को तुरंत सुकून दे देता है. भारत हो या विदेश, पहाड़ों की यह शांति हर किसी को अपनी ओर खींचती है. भारत में कई खूबसूरत हिल स्टेशन हैं, लेकिन महाराष्ट्र का लवासा अपने अलग ही अंदाज के लिए जाना जाता है.
लवासा को भारत की इटली क्यों कहा जाता है?
लवासा को इटली के मशहूर शहर पोर्टोफिनो की तर्ज पर डिजाइन किया गया है. यहां की रंग-बिरंगी इमारतें, मेडिटेरेनियन स्टाइल आर्किटेक्चर, झील किनारे प्रोमेनेड और पत्थर की गलियां इसे पूरी तरह यूरोपियन लुक देती हैं. सह्याद्रि की पहाड़ियों और वरसगांव झील के बीच बसा लवासा प्रकृति और मॉडर्न प्लानिंग का अनोखा मेल है. लवासा का लेकसाइड प्रोमेनेड यहां की जान माना जाता है. वरसगांव झील के किनारे टहलना, साइक्लिंग करना या बस बैठकर रंगीन इमारतों का नजारा देखना एक अलग ही अनुभव देता है. यह जगह फोटोग्राफी और सोशल मीडिया के लिए भी बेहद पसंद की जाती है.
एडवेंचर लवर्स के लिए लवासा में क्या?
अगर आपको रोमांच पसंद है तो लवासा आपके लिए परफेक्ट है. यहां झील में जेट स्कीइंग, कयाकिंग जैसी वॉटर स्पोर्ट्स का मजा लिया जा सकता है. इसके अलावा ट्रेकिंग और माउंटेन बाइकिंग जैसी एक्टिविटीज भी हैं, जो रोमांच के साथ शानदार नजारे देती हैं. लवासा के लेकसाइड कैफे और रेस्टोरेंट यूरोपियन स्टाइल में बने हैं. यहां कॉफी की खुशबू, ग्लोबल क्यूजीन और खूबसूरत व्यू मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं, जैसे आप इटली में बैठे हों. यहां खाना सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि पूरा अनुभव होता है.
नेचर लवर्स के लिए लवासा में क्या?
लवासा चारों ओर से हरियाली और पहाड़ियों से घिरा है. यहां के नेचर ट्रेल्स पर वॉक करते हुए घाटियों और झील के पैनोरमिक व्यू देखने को मिलते हैं. यह जगह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो शांति और प्रकृति के करीब वक्त बिताना चाहते हैं. लवासा में लग्जरी रिसॉर्ट्स और होटल्स हैं, जहां से झील और पहाड़ों का शानदार नजारा दिखता है. चाहे रोमांटिक ट्रिप हो या फैमिली वेकेशन, यहां की सुविधाएं छुट्टी को यादगार बना देती हैं.
लवासा घूमने का सबसे अच्छा समय कौन सा?
अक्टूबर से मार्च के बीच लवासा घूमने का सबसे अच्छा समय माना जाता है. इस दौरान मौसम ठंडा और सुहावना रहता है. मानसून में लवासा हरियाली और झरनों से भर जाता है, जबकि गर्मियों में यह एक शॉर्ट गेटवे के लिए अच्छा ऑप्शन है. लवासा पुणे से करीब 57 किमी और मुंबई से लगभग 190 किमी दूर है. यहां कार या टैक्सी से पहुंचना सबसे आसान है. पुणे एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन सबसे नजदीकी विकल्प हैं. लवासा सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के दिल में बसी इटली जैसी खूबसूरत दुनिया है.