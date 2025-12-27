पोलैंड की झील ने उगला 10वीं शताब्दी का राज! अंदर से निकली ऐसी चीजें, ​देखकर भौचक्के रह गए लोग

Medieval Weapons discovered: जमीन के नीचे और पानी के अंदर आज भी इतिहास के पुराने और गहरे राज छिपे हैं, जिनसे पर्दा उठाने का काम पुरातत्वविदों का है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आर्कियोलॉजिस्ट्स ने मध्यकालीन हथियारों की खोज की है. ये दुर्लभ और बेशकीमती हथियार पोलैंड की एक झील में मिले हैं. ऐसे कहा जा रहा है कि ये अस्त्र शस्त्र देश के पहले राजाओं के हैं. चलिए इन हथियारों के बारे में विस्तार से समझते हैं.

1000 साल पुराने हथियार!

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रथम पियास्टल संग्रहालय ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से इस नई खोज की जानकारी दी. लेडनिका, पोलैंड में एक झील से 1,000 साल पुराने हथियार मिले हैं. ये हथियार ओस्ट्रो लेडनिकी द्वीप के पास से बरामद हुए हैं, जो 10वीं शताब्दी में एक शाही गढ़ था.

क्या-क्या मिला?

पोलैंड की झील से करीब 280 हथियार मिले हैं. इसमें 145 कुल्हाड़ियां, 64 भाले, 8 तलवारें और 4 नए भाले शामिल हैं. टोरून विश्वविद्यालय और प्रथम पियास्ट संग्रहालय ने मिलकर ये खोज की. झील में मिली हथियार आज भी ज्यों के त्यों सुरक्षित हैं. बताया जा रहा है कि ये हथियार करीब 1000 साल पुराने हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक, "संग्रहालय के निदेशक आंद्रेज कोवालचिक ने बताया कि लेडनिका झील ने दशकों से वैज्ञानिकों को हैरान किया है और हथियार इस स्थल के स्थायी रहस्य को और बढ़ाते हैं"

किसके हैं ये हथियार?

लेडनिका झील से मिले हथियार 1000 साल पुराने हैं. ये हथियार पोलैंड के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मिएज्को प्रथम और बोलेस्लाव द ब्रेव के समय के हो सकते हैं. इन हथियारों पर कीमती धातुओं से सजावट की गई हैं, यानी ये किसी बड़े योद्धाओं के हैं जो इन्हें युद्ध में इस्तेमाल करते होंगे.

