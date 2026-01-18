लाखों की सैलरी और सरकारी ठाठ-बाट को कहा अलविदा; दिल्ली के इस कपल ने ऑस्ट्रेलिया में कैसे बदली अपनी किस्मत?

सरकारी नौकरी… नाम सुनते ही दिमाग में सिक्योर भविष्य, पक्की सैलरी और सामाजिक रुतबा घूमने लगता है. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो इस सेफ जोन को छोड़कर अनजान रास्तों पर चलने की हिम्मत करते हैं. दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर रहे निशांत और उनकी पत्नी देवयानी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. लाखों की सैलरी, वर्दी की शान और सरकारी ठाठ-बाट को अलविदा कहकर इस कपल ने ऑस्ट्रेलिया में नई जिंदगी शुरू की. शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन मेहनत, धैर्य और सही फैसलों ने उनकी किस्मत की दिशा बदल दी. आज निशांत की यह जर्नी सोशल मीडिया पर लाखों युवाओं के लिए मोटिवेशन बन रही है.

सरकारी नौकरी छोड़ने का बड़ा फैसला

सरकारी नौकरी छोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती, खासकर जब बात दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर जैसे पद की हो. निशांत ने दो साल पहले इस सुरक्षित नौकरी से इस्तीफा देने का फैसला किया. उनके इस कदम ने परिवार और दोस्तों को चौंका दिया, लेकिन निशांत और उनकी पत्नी देवयानी अपने फैसले को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे. उनका मानना था कि अगर मेहनत और सीखने की चाह हो, तो नई शुरुआत कहीं भी की जा सकती है. यही सोच उन्हें भारत से हजारों किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया तक ले गई, जहां उन्होंने ज़िंदगी को नए सिरे से देखने और जीने का फैसला किया.

ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही मिली मेहनत की पहचान

नए देश में कदम रखते ही चुनौतियां सामने थीं नई संस्कृति, नया सिस्टम और नई जिम्मेदारियां. लेकिन किस्मत और मेहनत ने साथ दिया. ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद निशांत और देवयानी दोनों को जल्दी ही नौकरी मिल गई. दोनों ने एयरपोर्ट पर Aviation Screening Officer के तौर पर काम शुरू किया. नौकरी मिलते ही आर्थिक स्थिति संभलने लगी. शुरुआत में सेकंड हैंड कार ली, ताकि रोजमर्रा की ज़िंदगी आसान हो सके. धीरे-धीरे हालात बेहतर हुए और कुछ समय बाद उन्होंने ब्रांड न्यू Kia Sportage कार खरीदी. इससे उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में स्थिरता आने लगी.

हाउसिंग क्राइसिस बना जिंदगी का टर्निंग पॉइंट

मार्च 2024 में जब यह कपल घर बदलने की सोच रहा था, तब उन्हें ऑस्ट्रेलिया की रेंटल हाउसिंग क्राइसिस का सामना करना पड़ा. बढ़ते किराए और प्रॉपर्टी की कीमतों ने उन्हें नया सोचने पर मजबूर किया. इसी दौरान एक जानकार की सलाह पर उन्होंने बैंक से लोन का प्री-अप्रूवल लिया. जुलाई 2024 में जमीन खरीदी गई और उसी साल कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया. यह फैसला उनकी जिंदगी का बड़ा मोड़ साबित हुआ, क्योंकि अब वे किराए की टेंशन से बाहर निकलने की राह पर थे.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ अनोखा कहानी

लगातार मेहनत और सही प्लानिंग की वजह से सितंबर 2025 में सामने आया, जब उनका घर बनकर तैयार हुआ और चाबी उनके हाथ में आई. सरकारी नौकरी छोड़ने से लेकर विदेश में खुद का घर बनाने तक का यह सफर आसान नहीं था. निशांत आज इंस्टाग्राम पर @nishant.in.australia के जरिए अपनी जर्नी साझा करते हैं, ताकि युवा अपने सपनों से डरें नहीं. उनकी कहानी यह साबित करती है कि अगर इरादे मजबूत हों, तो सीमाएं मायने नहीं रखतीं. यह कपल आज सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं, बल्कि हजारों दिलों में भी अपनी जगह बना चुका है.