प्रग्नेंट बीवी के लिए 'पतिदेव' ने छोड़ दी इतने करोड़ की जॉब, लोग कहने लगे- किस्मत वाली हो क्योंकि...

High Paying Job Quit: सोशल मीडिया पर एक रेडिट पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें एक शख्स ने दावा किया कि उसने अपनी हाई-पेइंग जॉब छोड़ दी ताकि वो अपनी पत्नी का प्रेग्नेंसी के समय पूरा साथ दे सके. इस व्यक्ति का कहना है कि वो 1.2 करोड़ रुपये सालाना सैलरी पर वर्क फ्रॉम होम कर रहा था और जयनगर में एक अच्छे घर में रह रहा था. पोस्ट में शख्स ने बताया कि शुरुआत में उसने अपनी पत्नी को प्रेग्नेंसी के बाद जॉब छोड़ने की सलाह दी. लेकिन पत्नी ने साफ कहा कि वो काम जारी रखना चाहती है. तब उन्होंने खुद ज्यादा एक्टिव होकर जिम्मेदारी लेने और करियर बदलने का फैसला किया.

क्यों छोड़ी इतनी बड़ी सैलरी वाली जॉब?

उसका कहना है कि वो खुद को खुशकिस्मत मानता है कि इतनी अच्छी सैलरी छोड़ने के बाद भी उसे भरोसा है कि अपने कनेक्शन्स और अनुभव के दम पर कभी भी वापस जॉब मार्केट में आ सकता है. उन्होंने कहा, “जिंदगी में सही समय पर सही जगह होना ही असली सफलता है.”

क्या है उनकी सक्सेस स्टोरी?

पोस्ट में उन्होंने बताया कि वो कॉलेज ड्रॉपआउट हैं, लेकिन स्टार्टअप्स में 7 साल काम करके 0 से 7 करोड़+ नेटवर्थ तक पहुंचे. ज्यादातर समय उन्होंने GTM (Go-to-Market) टीम बनाई और लीड की. पोस्ट पर लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा, “हर किसी की कहानी ऐसी नहीं होती… आप लोग भाग्यशाली हैं.” दूसरे ने कहा – “Husband goals!” जिस पर उन्होंने जवाब दिया – “मेरी पत्नी कमाल की है. मैं ही इस शादी में जैकपॉट जीत गया.” एक और ने लिखा, “ये असली जिंदगी की प्राथमिकताओं को प्राथमिकता देना है. बधाई और शुभकामनाएं.”

एक चौथे ने कहा, “ये कदम आपको लो-स्ट्रेस इनकम के मौके देगा.” इस पर उन्होंने बताया कि अब वो कुछ स्टार्टअप्स को एडवाइजरी रोल में गाइड करेंगे, बदले में 1% इक्विटी और प्रति घंटे की फीस लेंगे.

FAQ

Q1: इस शख्स ने जॉब क्यों छोड़ी?

A1: उन्होंने अपनी पत्नी की प्रेग्नेंसी के दौरान पूरा समय देने के लिए जॉब छोड़ी.

Q2: उनकी सालाना सैलरी कितनी थी?

A2: उनकी सालाना सैलरी 1.2 करोड़ रुपये थी और वे वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे.

Q3: अब वो क्या काम कर रहे हैं?

A3: अब वे कुछ स्टार्टअप्स को एडवाइजरी रोल में गाइड कर रहे हैं, बदले में 1% इक्विटी और फीस ले रहे हैं.