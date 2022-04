नींबू की कीमतों ने लोगों के 'दांत किए खट्टे', सोशल मीडिया पर Memes और Jokes की बौछार

दिल्ली और आसपास के इलाकों में सब्जियों की कीमतें ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण परिवहन लागत में वृद्धि के कारण बढ़ गई हैं. गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान और देश के कई अन्य हिस्सों में भी नींबू की कीमतें आसमान छू रही हैं. दिल्ली की सबसे बड़ी थोक मंडी आजादपुर मंडी में नींबू 70 से 90 रुपये किलो बिक रहा है. गुजरात में नींबू की कीमत 240 रुपये प्रति किलोग्राम और कर्नाटक में 160 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई. जयपुर में नींबू करीब 400 रुपये किलो बिक रहा है.

गर्मियों में आम आदमी का शीतल पेय माना जाने वाला 'नींबू पानी' इस भीषण गर्मी में एक विशिष्ट पेय बन गया है. एक मशहूर कहावत है- 'जब जीवन आपको नींबू दे, तो नींबू पानी बना लें.' लेकिन हाल ही में कीमतों में बढ़ोतरी के कारण नेटिजन्स ने इस कहावत को ही बदल दिया- 'जब जीवन आपको नींबू दे, तो उन्हें बेच दें.'

नींबू की कीमतों में बढ़ोतरी कल से ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है और कीमतें अभी भी अधिक हो सकती हैं. यही कारण है कि नेटिजन्स अब ट्विटर पर मीम्स और जोक्स बना रहे हैं.

देखें मजेदार ट्वीट्स-

Gujarat | Prices of lemon soar as high as Rs 200/kg in Rajkot. Visuals from a market in the city.

Customers say, "The price of lemon is touching Rs 200/kg. It was around Rs 50-60/kg earlier. This is affecting our 'kitchen budget'. Don't know when will the prices go down" (01.04) pic.twitter.com/6tO2zdkLjx

— ANI (@ANI) April 2, 2022