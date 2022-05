Leopard Attack Video: हिरण के लिए 'पत्थर' बना तेंदुआ, चालाकी से करना चाहता था शिकार; देखें फिर क्या हुआ

Leopard Became Stone Video: इंटरनेट पर तेंदुए से जुड़े कई वीडियो आपने देखे होंगे. तेंदुए के लोगों पर हमला करने और उत्पात मचाने के कई वीडियो बीते दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियों में भी रहे हैं. एक बार फिर तेंदुए के वीडियो ने इंटरनेट पर धमाल मचा दिया है. तेंदुए की चालाकी का एक वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स का मनोरंजन कर रहा है. वीडियो में एक तेंदुआ शिकार के लिए सड़क पर पत्थर बना हुआ नजर आता है. वो हिरण के शिकार के लिए पत्थर बनकर बिना हिले एक ही जगह पर बैठकर इंतजार करता है.

वायरल वीडियो देखने में किसी जंगल का लग रहा है. वीडियो में कच्ची सड़क और पेड़ नजर आते हैं. कच्ची सड़क पर ध्यान से देखने पर एक तेंदुआ बैठा हुआ दिखता है. तेंदुए बिना हिले किसी पत्थर की तरह बैठा हुआ होता है. थोड़ी देर बाद पता चलता है कि तेंदुआ अपने शिकार का इंतजार कर रहा है. शिकार के रूप में एक हिरण कच्ची सड़क के पास आ पहुंचता है. पत्थर बना तेंदुआ अपने शिकार के और पास आने का इंतजार करता है. वो कुछ देर और उसी पोजीशन में बैठा रहता है. लेकिन ना जाने कैसे हिरण को तेंदुए की भनक लग जाती है और वो वहां से भाग जाता है. बेचारा तेंदुआ चालाकी दिखाने के बाद भी शिकार नहीं कर पाता.

देखें वीडियो:

