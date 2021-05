भारत के जंगल में दिखा अजीबोगरीब 'चितकबरा' जानवर, ट्विटर पर वायरल हुई Photo

Leopard Cat Photo Viral : दुनिया में कई ऐसे अजीबोगरीब जानवर हैं, जिनके बारे में जानने के बाद कई लोग हैरान हो जाते हैं. अलग-अलग देशों में भिन्न-भिन्न प्रकार के जानवर होते हैं, लेकिन किसी के बारे में हमें जानकारी होती है तो किसी के बारे में नहीं. भारत के जंगल में भी एक ऐसा जानवर देखा गया है, जिसके बारे में हर कोई अनजान है. फिलहाल उसके बारे में ट्विटर पर एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है.

आईएफएस अधिकारी सुशांत नंदा (IFS Sushanta Nanda) ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर किया है और पूछा कि ओडिशा के जंगल में इस जंगली जानवर को पहचानो. तस्वीर देखने के बाद आप भी बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि आखिर यह कैसा जानवर है, जो ना तो तेंदुआ दिख रहा है और ना ही बिल्ली. लेकिन दोनों का ही मिला-जुला हुआ दिखाई मालूम पड़ रहा है. खास बात यह है कि इसे भारत के जंगल में देखा गया है.

जंगली जानवर के बारे में सुशांत नंदा ने बाद में एक और ट्वीट भी किया. उन्होंने अपने ट्वीट में जानकारी दी कि यह एक लेपर्ड कैट (Leopard Cat) है. भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अनुसूची (I) पशु के तहत कुछ लोगों ने इसका अंदाजा सही लगाया है. यह तस्वीर ओडिशा के मयूरभंज जिले में एक कैमरे में कैप्चर हुई. यह अक्सर वहां दिखाई देती है और इस क्षेत्र में इनकी जनसंख्या स्थिर बनी हुई है.

This is a leopard cat. Some got it correct. Schedule I animal under Wildlife Protection Act in India.

Camera trapped from Mayurbhanj district.

Relatively common & widespread with stable populations in many areas. https://t.co/392UhH3EQh

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) May 7, 2021