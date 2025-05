Viral Video: फ्लावर समझा क्या फायर है मैं... सोए कुत्ते पर अचानक तेंदुए ने किया हमला; फिर चाटनी पड़ गई धूल

Leopard Attack Viral Video: फ्लावर समझा क्या फायर है मैं... ये डायलॉग आपने फिल्मों में कई बार सुना होगा, लेकिन इस बार इसका असली मतलब जंगल के शेर यानी तेंदुए को गली के कुत्तों ने समझा दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में जो हुआ, वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी. रात के अंधेरे में तेंदुए ने अकेले सोए कुत्ते को कमजोर समझकर हमला किया, लेकिन अगले ही पल गली के कुत्तों की पूरी टीम वहां आ गई और ऐसा हमला किया कि तेंदुआ डर गया और जान बचाकर भागने की कोशिश करने लगा. हालांकि, ये कोई पुष्पा राज नहीं, गली के फायर डॉग्स थे – जो ना झुकते हैं, ना रुकते हैं, बस तेंदुए को ऐसा सबक सिखाया कि वो धूल चाटता नजर आया.

सोते हुए कुत्ते पर तेंदुए का हमला, फिर कुत्तों के झुंड ने किया ऐसा पलटवार

वीडियो में देखा जा सकता है कि रात का वक्त है, चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है. गली में कुत्ते अपनी-अपनी जगह आराम से सो रहे हैं. तभी कहीं से एक तेंदुआ आता है और सड़क के बीचोंबीच सो रहे एक कुत्ते पर झपट पड़ता है. वो कुत्ता उस वक्त अकेला होता है और तेंदुआ सोचता है कि बस आज की दावत मिल गई. लेकिन तेंदुए की ये चाल उसके लिए भारी पड़ जाती है. हालांकि, जैसे ही तेंदुए का हमला होता है, आसपास छिपे और सो रहे कुत्ते अलर्ट हो जाते हैं. कुछ ही सेकेंड में 6-7 कुत्ते उस जगह आ धमकते हैं और फिर शुरू होता है असली 'गदर'. डॉग स्क्वॉड एक साथ तेंदुए पर टूट पड़ते हैं और उसे चारों तरफ से घेरकर हमला कर देते हैं. तेंदुआ खुद को बचाने की कोशिश करता है, गुर्राता है, पंजे चलाता है, लेकिन इतने सारे गुस्साए कुत्तों के सामने उसकी एक न चलती. तेंदुआ भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ते उसे दौड़ाते हैं, काटते हैं और बुरी तरह घेर लेते हैं. आख़िरकार तेंदुआ किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है.

Kalesh b/w Dogs and Leopard (In Haridwar, a leopard attacked a dog sleeping on the road. It grabbed its neck. Meanwhile, several other dogs came. They attacked the leopard and chased him away)

pic.twitter.com/AfbYGZJgED

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) May 14, 2025