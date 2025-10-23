Advertisement
इधर तेंदुए से छीना शिकार, उधर उतर आए खूंखार मगरमच्छ! 1 शिकार और 3 शिकारी, देखें रोमांचक जंग

Wild Animals Fight Videos: दक्षिण अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क (Kruger National Park) के पास स्थित मार्लोथ पार्क (Marloth Park) में आईटी सलाहकार ट्रेविस कारेरा ने इस वीडियो को अपने कैमरे में कैद किया. एक शिकार के पीछे चार खूंखार शिकारी 'खूनी खेल' खेल रहे हैं. इसमें इंपाला (हिरण की एक प्रजाति) की मौत हो गई. वीडियो में देखें किसके हाथ लगा पूरा शिकार.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 23, 2025, 02:07 PM IST
इधर तेंदुए से छीना शिकार, उधर उतर आए खूंखार मगरमच्छ! 1 शिकार और 3 शिकारी, देखें रोमांचक जंग

Wild Animals Fight Videos: दुनियाभर में खूंखार जानवरों की बात की जाए तो तेंदुआ और शेर से लेकर मगरमच्छ तक की चर्चा होती है. जैसे शेर को जंगल का राजा माना जाता है वैसे ही पानी में मगरमच्छ का राज चलता है. आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि पानी में मगर से बैर नहीं होती है. सोशल मीडिया पर खूंखार जानवरों के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई बार ये जनजाने या जानबूझकर खुद से ज्यादा शक्तिशाली जानवर से पंगा ले लेते हैं तो कई बार शिकारी ही शिकार हो जाता है. आज हम आपको ऐसे वीडियो के बारे में बता रहे हैं जिसे एक दो नहीं 3-3 खूंखार जानवर हैं जो एक शिकार के पीछे भिड़ रहे हैं.

वीडियो में क्या नजर आया?
इस वीडियो में वो सब कुछ है जो आपने सोचा भी नहीं होगा, चाहे लकड़बग्घे ने तेंदुए को भगा दिया हो या ये लकड़बग्घे मगरमच्छ के जबड़े से शिकार छीन रहे हों. ट्रेविस कारेरा बताते हैं कि वह और उनके दोस्त क्रोकोडाइल रिवर के पार एक तेंदुए पर नजर बनाए हुए थे. ट्रेविस ने देखा कि लकड़बग्घे (Hyena) एक नाले की तरफ जा रहे थे और फिर थोड़ी देर बाद इंपाला (हिरण की एक प्रजाति) का झुंड भी उसी ओर जा रहा था. वो बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने अपना कैमरा खोला और ये सब रिकॉर्ड करना शुरू किया वीडियो शुरू होते ही तेंदुए ने इंपाला के झुंड पर हमला बोल दिया और एक इंपाला को दबोच लिया. तभी वहां मौजूद लकड़बग्घों की नजर तेंदुए के शिकार पर पड़ी और जब तक तेंदुआ कुछ समझ पाता तब तक उसके मुंह से शिकर छिन चुका था. ऐसे में तेंदुआ हारे हुए खिलाड़ी की तरह दूर खड़ा तमाशा देखता रहा. 
यह भी पढ़ें: ट्रेन में किन्नरों की बदसलूकी! समझाने पर उल्टा भड़के, कैमरा देख बदल लिए सुर

 

कहानी में मगरमच्छ की एंट्री
जब लकड़बग्घों ने तेंदुए से शिकार छीन लिया वो खाने लगे तब इस कहानी में मगरमच्छ की एंट्री होती है और दो मगरमच्छ नाल से निकलकर लकड़बग्घों की तरफ आ रहे हैं. मगरमच्छ को देखकर लकड़बग्घे शिकर को खींचकर दूर ले जा रहे हैं और पीछे पीछे दो खूंखार मगरमच्छ आ रहे हैं. ऐसे में तेंदुआ मगरमच्छ को आता देख एक बार फिर अपने शिकार को पाने की कोशिश करता है, लेकिन लकड़बग्घे उसकी एक नहीं चलने देते हैं. आखिरकार मगरमच्छ लकड़बग्घों से शिकार छीन लेता है और अपने मजबूत जबड़े में दबा लेता है. अब लकड़बग्घे में तेंदुए की तरह मगरमच्छ को तांक रहे हैं. इस दौरान लकड़बग्घे हिम्मत दिखाते हैं और मगरमच्छ के जबड़े स शिकार को नोंच कर खाना शुरू कर देते हैं. 
यह भी पढ़ें: क्या है ये Fire Handshake Trend? जिसके पीछे क्रेजी हो रहा यूथ, देखें वायरल रील

 

शब्दों में बयां नहीं होगा रोमांच
इस पूरी जंग में लकड़बग्घों ने मेहनत सबसे ज्यादा की उन्होंने ही तेंदुए से शिकार छीना था, लेकिन लकड़बग्घों को खाने के लिए कुछ ही मांस के टुकड़े मिले. शिकार का ज्यादातर भाग मगरमच्छों ने लूट लिया. ट्रेविस ने कहा कि यह उनके जीवन में देखा गया दुर्लभ दृश्य था, जिसका रोमांच शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता.
वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें...

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

