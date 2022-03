आतंक मचाने वाले खूंखार तेंदुए को जंगल ले गए कुछ लोग, चौंकाने वाला दृश्य कैमरे में हुआ कैद

कई बार गलती से कुछ जानवर रिहायशी इलाके में घुस जाते हैं और फिर आम नागरिक बेहद ही खौफ में रहते हैं. उन जानवरों को पकड़ने के लिए वन विभाग के अधिकारी आते हैं और कैद करके ले जाते हैं. हालांकि, बाद में वन विभाग के लोग जंगल में ले जाकर छोड़ देते हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक तेंदुए को जंगल में छोड़ते हुए देखा जा सकता है. वीडियो को IFS अधिकारी रमेश पांडे ने ट्विटर पर कैप्शन के साथ साझा किया. उन्होंने लिखा, 'फील्ड स्टाफ के लिए बचाए गए जानवरों को उनके आवासों में वापस लाना हमेशा संतोषजनक होता है. एक तेंदुए के बचाव और रिहाई के लिए डीएफओ मेरठ और टीम को बधाई.'

एक तेंदुए को जंगल में छोड़े जाने का यह वीडियो इंटरनेट पर काफी पसंद किया जा रहा है. IFS अधिकारी रमेश पांडे द्वारा ट्विटर पर साझा किया गया. जानवरों के बचाव अभियान वीडियो को देखने के बाद नेटिजन्स वन अधिकारियों की खूब प्रशंसा कर रहे हैं. वीडियो में दिखाया गया है कि एक ट्रक पर बंधे एक पिंजरे से तेंदुए को जंगल में छोड़ा जा रहा है. जैसे ही पिंजरे को खोला गया, तेंदुआ अपनी आजादी के लिए छलांग लगाता है और एक छोटी सी नदी को पार करके निकल जाता है. यह सब कैमरे में रिकॉर्ड हो गया.

It’s always satisfying for the field staffs to rewild the rescued animals back to their habitats.

Kudos to DFO Meerut and team for a successful leopard rescue and release. pic.twitter.com/r5tdLLjlxn

