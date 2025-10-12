तेंदुआ जिसे छोटा शिकार समझ रहा था, वो निकला 'जंगल का बॉस';  पास पहुंचा तो मिला ऐसा 'खतरनाक सरप्राइज' कि खुद भी चौंक गया

Leopard Tries Viral Video: जंगल में तेंदुए के बच्चे और नील मॉनिटर छिपकली के बीच हुई जबरदस्त भिड़ंत का वीडियो वायरल हो गया. तेंदुए ने छिपकली को आसान शिकार समझा, लेकिन पलटवार में खुद ही पीछे हट गया. वीडियो को अब तक 68 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.
Trending Photos
Leopard Tries Viral Video: जंगल में हर दिन कोई न कोई नई कहानी जन्म लेती है. कभी शिकारी जीतता है तो कभी शिकार ही उसे मात दे देता है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है . जिसमें देखकर लोग चौंक गए. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक जवान तेंदुए ने नील मॉनिटर छिपकली को आसान शिकार समझ लिया. मगर पास पहुंचते ही उसे ऐसा झटका मिला कि खुद शिकारी भी चौंक गया. वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है.
शिकार में उलझा शिकारी
वीडियो की शुरुआत में तेंदुए का बच्चा दौड़ता हुआ मॉनिटर छिपकली की तरफ बढ़ता है. वह पूरी तैयारी के साथ शिकार के मूड में नजर आता है, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचता है, छिपकली अपनी पूंछ से पलटवार शुरू कर देती है. तेंदुआ पहले तो झिझकता है, फिर सावधानी से पास जाने की कोशिश करता है. यह मंजर दिखाता है कि शिकारी भले ही छोटा हो, पर उसका आत्मविश्वास किसी से कम नहीं.
नील मॉनिटर छिपकली ने तेंदुए के बच्चे को अपनी पूंछ से लगातार पीछे ढकेलना शुरू कर दिया. यह लड़ाई करीब 54 सेकंड तक चली और बिना किसी नतीजे के खत्म हुई. लेकिन इस दौरान दोनों जानवरों के हाव-भाव और चालें देखने लायक थीं. वीडियो देखकर दर्शक हैरान हैं कि इतनी बड़ी बिल्ली जैसी प्रजाति को एक छिपकली किस तरह चुनौती दे रही है.
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
इस वीडियो को इंस्टाग्राम अकाउंट @malamalagamereserve ने शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, “जवान तेंदुआ बनाम नील मॉनिटर छिपकली.” पोस्ट में बताया गया कि पिकाडिली मादा के नर शावक को देखना यह आखिरी बार था, क्योंकि बाद में उसे न्त्सेवु प्राइड ने मार दिया. इस वीडियो को अब तक 68 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जबकि 1 लाख 38 हजार से ज्यादा लोग इसे लाइक किए हैं.
वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “वह युवा है, अनुभवहीन है, लेकिन उसने आज कुछ नया सीखा.” दूसरे ने लिखा, “प्रकृति का हर जीव अपनी अनोखी ताकत लिए पैदा हुआ है.” वहीं कुछ ने इस दृश्य को “प्रकृति का शानदार संतुलन” बताया. लोगों का कहना है कि इस तरह के वीडियो हमें याद दिलाते हैं कि जंगल में हर पल सीखने जैसा होता है, चाहे वह शिकारी के लिए ही क्यों न हो.