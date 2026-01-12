साल 2010 में किया था ऑर्डर, साल 2026 में हुआ डिलीवर! 16 साल बाद क्यों मिली Nokia फोन्स की डिलीवरी? जानें डरावना सच

Advertisement
Tripoli Shopkeeper Story: लीबिया की गृहयुद्ध की मार ऐसी पड़ी कि 2010 में ऑर्डर किए गए नोकिया फोन 16 साल बाद दुकानदार तक पहुंचे, अनबॉक्सिंग वीडियो ने इंटरनेट को हंसाने के साथ सोचने पर मजबूर कर दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 12, 2026, 08:55 AM IST
Libya Nokia phones Delivery After 16 Years: लीबिया की राजधानी त्रिपोली में एक मोबाइल शॉप मालिक उस वक्त हैरान रह गया, जब उसे नोकिया मोबाइल फोन की ऐसी खेप मिली, जो उसने साल 2010 में ऑर्डर की थी. गृहयुद्ध और लगातार अस्थिर हालात की वजह से यह शिपमेंट 16 साल तक कहीं गोदामों में पड़ी रही और अब जाकर अपनी मंजिल तक पहुंची. इसी अनोखे पल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

गृहयुद्ध ने इस डिलीवरी को कैसे रोक दिया?

2011 में लीबिया में गृहयुद्ध शुरू होने के बाद सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा गई. कस्टम्स सिस्टम ठप हो गया, सुरक्षा हालात बिगड़ गए और कई सामान बिना किसी रिकॉर्ड के स्टोरेज में फंसे रह गए. यह नोकिया फोन भी उसी अव्यवस्था का हिस्सा बन गए और सालों तक किसी को याद ही नहीं रहा कि यह खेप कहीं मौजूद है. जब दुकानदार ने डिब्बे खोले, तो अंदर क्लासिक बटन वाले नोकिया फोन निकले. इनमें म्यूजिक सीरीज वाले नोकिया मॉडल और कभी स्टेटस सिंबल माने जाने वाले नोकिया कम्युनिकेटर भी शामिल थे. आज के टचस्क्रीन दौर में ये फोन पुराने लगते हैं, लेकिन एक समय था जब इन्हें टेक्नोलॉजी का शिखर माना जाता था.

दुकानदार की प्रतिक्रिया ने लोगों को क्यों हंसाया?

अनबॉक्सिंग के दौरान दुकानदार खुद को हंसने से नहीं रोक पाया. उसने मजाक में कहा कि ये मोबाइल फोन हैं या फिर कोई ऐतिहासिक धरोहर. उसका यह कमेंट इंटरनेट यूजर्स को खूब पसंद आया और वीडियो तेजी से वायरल हो गया. इस पूरी कहानी में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भेजने वाला और पाने वाला, दोनों त्रिपोली में ही थे. दूरी महज कुछ किलोमीटर की थी, लेकिन युद्ध, टूटी हुई व्यवस्था और प्रशासनिक ठहराव ने इस छोटी सी डिलीवरी को डेढ़ दशक लंबा इंतजार बना दिया.

 

 

सोशल मीडिया ने इस घटना को कैसे देखा?

सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे हास्य और गंभीरता, दोनों नजरियों से देखा. कुछ ने कहा कि युद्ध आम जिंदगी को किस हद तक प्रभावित कर सकता है, यह उसका उदाहरण है. वहीं कई यूजर्स ने इसे रेट्रो टेक्नोलॉजी का खजाना बताया और कहा कि आज के समय में ऐसे फोन कलेक्टर्स के लिए और भी कीमती हो सकते हैं. कई कमेंट्स में दावा किया गया कि अमेरिका और अन्य देशों में रेट्रो गैजेट्स का चलन बढ़ रहा है. कुछ लोगों ने लिखा कि ये फोन अब ट्रैकिंग से मुक्त हैं और इसलिए ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं. वहीं कुछ ने कहा कि अगर इन्हें कलेक्टर्स को बेचा जाए, तो दुकानदार को आज उस समय से ज्यादा मुनाफा मिल सकता है.

