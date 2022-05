LIC IPO Discount Listing: भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी के शेयर मंगलवार को शेयर मार्केट में लिस्ट हो गए हैं. हालांकि एलआईसी के आईपीओ के इन्वेस्टर्स प्राइसिंग से खुश नहीं हैं. LIC के शेयर्स ने बीएसई (BSE) पर 8.62 फीसदी के भारी डिस्काउंट के साथ लिस्ट होकर इन्वेस्टर्स को चूना लगा दिया है. LIC के शेयर्स के पहले दिन के हाल देखकर सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आई गई है. लोग तरह-तरह के मजेदार मीम्स बनाकर मजे ले रहे हैं.

LIC के शेयर के प्रदर्शन से पहले ही द‍िन इन्वेस्टर्स को झटका लगा है. एलआईसी का शेयर बीएसई (BSE) पर 81.80 रुपये डिस्काउंट (8.62% गिरावट) के साथ 867.20 रुपये पर लिस्ट हुआ है. वहीं, NSE पर यह शेयर 77 रुपये के डिस्काउंट के साथ 872 रुपये पर लिस्ट हुआ है.

LIC के शेयर्स के हाल देखकर लोगों ने मजेदार मीम्स शेयर किए हैं. कुछ फिल्मों के सीन्स के साथ मीम बनाकर शेयर कर रहे हैं. तो कुछ ने तस्वीर पर टेक्स्ट लिखकर मीम बनाया है. वहीं कुछ लोग तो LIC के IPO को Paytm के IPO से जोड़कर भी मजे लेते नजर आ रहे हैं.

LIC IPO settles at 872 per share vs issue price of Rs 949, down 8% , Meanwhile all LIC IPO shareholders pic.twitter.com/0cioxUTcYj

— Kavita (@Kavitastocks) May 17, 2022