दुनिया का वो देश, जहां न एयरपोर्ट है, ना खुद की करेंसी, फिर भी अमीरों की लिस्ट में टॉप पर

अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया के सबसे अमीर देश कौन से हैं, तो आपका जवाब शायद अमेरिका, चीन, जापान या जर्मनी होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा छोटा-सा देश भी है, जिसके पास न एयरपोर्ट है और न ही अपनी मुद्रा, फिर भी उसके लोग अमीरों की सूची में शामिल हैं? पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से लग्जमबर्ग, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड जैसे देशों के साथ यह देश भी टॉप पर है. यह देश न केवल संपन्न है, बल्कि अपनी सादगी और स्थिर अर्थव्यवस्था के लिए भी जाना जाता है.

सोने से भी महंगी है ये जड़ी-बूटी, असर ऐसा कि शिलाजीत भी इसके आगे फेल, जानें कहां...

Add Zee News as a Preferred Source

नाम सुनकर चौंक जाएंगे आप

यह अनोखा देश लिकटेंस्टाइन (Liechtenstein) है. क्षेत्रफल के लिहाज से यह दुनिया का छठा सबसे छोटा देश है, जो मात्र 160.5 वर्ग किलोमीटर में फैला है. तुलना की जाए तो यह भारत के नोएडा शहर से भी छोटा है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 203 वर्ग किलोमीटर है. यूरोप के हृदय में बसा यह देश पश्चिम में स्विट्जरलैंड और पूर्व में ऑस्ट्रिया से घिरा है. इतना छोटा होने के बावजूद इसकी पहचान वैश्विक आर्थिक मानचित्र पर बेहद मजबूत है.

बिना एयरपोर्ट और करेंसी के भी संपन्न

लिकटेंस्टाइन के पास न तो खुद का हवाई अड्डा है और न ही अपनी मुद्रा. यहां के लोग उड़ान भरने के लिए ऑस्ट्रिया या स्विट्जरलैंड के एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं. वहीं, करेंसी के रूप में स्विस फ़्रैंक का उपयोग किया जाता है. फिर भी यह देश अमीरों की सूची में शामिल है, क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था स्थिर, टैक्स सिस्टम पारदर्शी और औद्योगिक विकास काफी मजबूत है. यहां बेरोजगारी की दर बेहद कम है और नागरिकों का जीवन स्तर अत्यंत उच्च है.

कैब ड्राइवर ने एयरपोर्ट जाने के लिए शख्स से मांगे इतने रुपये, बोला - इतने में तो...

दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल

करीब 40,000 की आबादी वाला लिकटेंस्टाइन मानव विकास सूचकांक में 17वें स्थान पर है. प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में यह देश दुनिया में पहले स्थान पर आता है. वहीं, अमेरिका आठवें और भारत 147वें स्थान पर है. इतनी छोटी आबादी और सीमित संसाधनों के बावजूद लिकटेंस्टाइन ने साबित कर दिया कि बुद्धिमान नीतियां, शिक्षा और स्थिर शासन किसी भी देश को आर्थिक रूप से समृद्ध बना सकते हैं. यह देश दुनिया के लिए एक मिसाल है, “छोटा है, मगर दिल और दौलत दोनों में बड़ा.”