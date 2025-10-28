Advertisement
trendingNow12978782
Hindi Newsजरा हटके

दुनिया का वो देश, जहां न एयरपोर्ट है, ना खुद की करेंसी, फिर भी अमीरों की लिस्ट में टॉप पर

Richest Country In The World: चीन या अमेरिका जैसे देशों में आम आदमी की औसत आय भारत से कहीं ज्यादा है. इतना ही नहीं, कई ऐसे विकसित देश हैं, जो भारत से ज्यादा अमीर हैं. लेकिन क्या आप एक ऐसे अनोखे देश के बारे में जानते हैं, जिसके पास न तो कोई एयरपोर्ट है और ना ही खुद की कोई करेंसी? इसके बावजूद उस देश के सभी लोग अमीर हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 28, 2025, 05:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुनिया का वो देश, जहां न एयरपोर्ट है, ना खुद की करेंसी, फिर भी अमीरों की लिस्ट में टॉप पर

अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया के सबसे अमीर देश कौन से हैं, तो आपका जवाब शायद अमेरिका, चीन, जापान या जर्मनी होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा छोटा-सा देश भी है, जिसके पास न एयरपोर्ट है और न ही अपनी मुद्रा, फिर भी उसके लोग अमीरों की सूची में शामिल हैं? पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से लग्जमबर्ग, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड जैसे देशों के साथ यह देश भी टॉप पर है. यह देश न केवल संपन्न है, बल्कि अपनी सादगी और स्थिर अर्थव्यवस्था के लिए भी जाना जाता है.

fallback

सोने से भी महंगी है ये जड़ी-बूटी, असर ऐसा कि शिलाजीत भी इसके आगे फेल, जानें कहां...

Add Zee News as a Preferred Source

नाम सुनकर चौंक जाएंगे आप

यह अनोखा देश लिकटेंस्टाइन (Liechtenstein) है. क्षेत्रफल के लिहाज से यह दुनिया का छठा सबसे छोटा देश है, जो मात्र 160.5 वर्ग किलोमीटर में फैला है. तुलना की जाए तो यह भारत के नोएडा शहर से भी छोटा है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 203 वर्ग किलोमीटर है. यूरोप के हृदय में बसा यह देश पश्चिम में स्विट्जरलैंड और पूर्व में ऑस्ट्रिया से घिरा है. इतना छोटा होने के बावजूद इसकी पहचान वैश्विक आर्थिक मानचित्र पर बेहद मजबूत है.

fallback

बिना एयरपोर्ट और करेंसी के भी संपन्न

लिकटेंस्टाइन के पास न तो खुद का हवाई अड्डा है और न ही अपनी मुद्रा. यहां के लोग उड़ान भरने के लिए ऑस्ट्रिया या स्विट्जरलैंड के एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं. वहीं, करेंसी के रूप में स्विस फ़्रैंक का उपयोग किया जाता है. फिर भी यह देश अमीरों की सूची में शामिल है, क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था स्थिर, टैक्स सिस्टम पारदर्शी और औद्योगिक विकास काफी मजबूत है. यहां बेरोजगारी की दर बेहद कम है और नागरिकों का जीवन स्तर अत्यंत उच्च है.

fallback

कैब ड्राइवर ने एयरपोर्ट जाने के लिए शख्स से मांगे इतने रुपये, बोला - इतने में तो...

दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल

करीब 40,000 की आबादी वाला लिकटेंस्टाइन मानव विकास सूचकांक में 17वें स्थान पर है. प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में यह देश दुनिया में पहले स्थान पर आता है. वहीं, अमेरिका आठवें और भारत 147वें स्थान पर है. इतनी छोटी आबादी और सीमित संसाधनों के बावजूद लिकटेंस्टाइन ने साबित कर दिया कि बुद्धिमान नीतियां, शिक्षा और स्थिर शासन किसी भी देश को आर्थिक रूप से समृद्ध बना सकते हैं. यह देश दुनिया के लिए एक मिसाल है, “छोटा है, मगर दिल और दौलत दोनों में बड़ा.”

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

richest country in the world

Trending news

मुंबई ATS के हत्थे चढ़ा पुणे का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर, लैपटॉप में राज
Mumbai ATS
मुंबई ATS के हत्थे चढ़ा पुणे का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर, लैपटॉप में राज
अगर हमने डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखा तो... सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की गंभीर टिप्पणी?
Supreme Court News
अगर हमने डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखा तो... सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की गंभीर टिप्पणी?
समय पर नहीं सिला ब्लाउज तो कोर्ट पहुंची महिला, दर्जी पर लगा 7 हजार का जुर्माना
Gujarat news
समय पर नहीं सिला ब्लाउज तो कोर्ट पहुंची महिला, दर्जी पर लगा 7 हजार का जुर्माना
कर्नाटक में RSS को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार के फैसले पर लगाई रोक
rss
कर्नाटक में RSS को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार के फैसले पर लगाई रोक
5 सिरों वाले सर्प और 4 भुजाओं वाली देवी... खुदाई में मिलीं 1000 साल पुरानी मूर्तियां
Tamil Nadu
5 सिरों वाले सर्प और 4 भुजाओं वाली देवी... खुदाई में मिलीं 1000 साल पुरानी मूर्तियां
चुनाव आयोग के मुंह से SIR निकला ही था कि ममता ने 527 अफसरों के कर दिए ट्रांसफर
West Bengal
चुनाव आयोग के मुंह से SIR निकला ही था कि ममता ने 527 अफसरों के कर दिए ट्रांसफर
आपका मरीज मर गया... डॉक्टरों के मुर्दा घोषित करने के बाद 15 मिनट बाद जिंदा हुआ मरीज
SURAT
आपका मरीज मर गया... डॉक्टरों के मुर्दा घोषित करने के बाद 15 मिनट बाद जिंदा हुआ मरीज
धर्मांतरण केस में जम्मू-कश्मीर में पहली FIR, कठुआ में इस मिशन के लोगों पर मामला दर्ज
Religious Conversion
धर्मांतरण केस में जम्मू-कश्मीर में पहली FIR, कठुआ में इस मिशन के लोगों पर मामला दर्ज
ड्राइवर ने शशि थरूर के घर पहुंचाया छठ का प्रसाद, तो 'बिहारी' पढ़कर क्यों भड़क गए लोग
shashi tharoor news
ड्राइवर ने शशि थरूर के घर पहुंचाया छठ का प्रसाद, तो 'बिहारी' पढ़कर क्यों भड़क गए लोग
नौकरियों क्यों नहीं दी, अस्तित्व खतरे में है...अपने ही नेता ने उमर से पूछे तीखे सवाल
Omar Abdullah
नौकरियों क्यों नहीं दी, अस्तित्व खतरे में है...अपने ही नेता ने उमर से पूछे तीखे सवाल