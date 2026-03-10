Advertisement
trendingNow13135439
Hindi Newsजरा हटकेमौत के 1 घंटे बाद हुआ जिंदा... फिर बोला- मैंने स्वर्ग में दादाजी को देखा! डॉक्टर ने फिर क्या कहा?

मौत के 1 घंटे बाद हुआ जिंदा... फिर बोला- मैंने स्वर्ग में दादाजी को देखा! डॉक्टर ने फिर क्या कहा?

एक शख्स जिसने करीब एक घंटे तक मौत का सामना किया, उसने दावा किया कि उसने “दूसरी दुनिया” में रोशनी का समुद्र देखा और एक रहस्यमयी आत्मिक शक्ति से मुलाकात की. होश में आने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 10, 2026, 07:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मौत के 1 घंटे बाद हुआ जिंदा... फिर बोला- मैंने स्वर्ग में दादाजी को देखा! डॉक्टर ने फिर क्या कहा?

मौत के बाद क्या होता है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सदियों से इंसान ढूंढ रहा है. फ्लोरिडा के 33 वर्षीय जीन लॉन्ग की कहानी इस सवाल का एक ऐसा जवाब देती है, जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे. जब डॉक्टरों ने जीन के बचने की उम्मीद छोड़ दी और माता-पिता ने 'लाइफ सपोर्ट' हटाने के पेपर्स साइन कर दिए, तब एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. 1 घंटे तक तकनीकी रूप से 'मृत' रहने के बाद जीन न सिर्फ होश में आए, बल्कि अपने साथ उस पार की दुनिया के वो राज भी लेकर आए जिन्हें सुनकर विज्ञान भी हैरान है. आइए जानते हैं क्या देखा जीन ने उस 'रंगों के समंदर' में और कौन था वो साया जो उनके दादा जैसा दिखता था.

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के फ्लोरिडा में रहने वाले 33 वर्षीय जीन लॉन्ग की कहानी इन दिनों काफी चर्चा में है. जीन लंबे समय से डायबिटीज, नशे की लत और बेघर होने जैसी मुश्किलों से जूझ रहे थे. उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वे दो महीने तक कोमा में चले गए. डॉक्टरों ने उन्हें बचने की सिर्फ 1 प्रतिशत उम्मीद बताई थी. जब हालत और बिगड़ गई तो उनके माता-पिता ने लाइफ सपोर्ट हटाने का फैसला कर लिया और अंगदान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी. लेकिन हैरानी की बात यह रही कि करीब एक घंटे बाद जीन अचानक होश में आ गए.

डॉक्टर क्यों रह गए हैरान?

Add Zee News as a Preferred Source

जीन ने बताया कि जब उन्होंने आंखें खोलीं तो कमरे में करीब 30 लोग मौजूद थे, जो उन्हें आखिरी बार अलविदा कहने आए थे. उनके माता-पिता, दोस्त और करीबी रिश्तेदार सब वहां खड़े थे. जीन उस समय बोल नहीं पा रहे थे, इसलिए सिर्फ मुस्कुरा रहे थे. यह देखकर सब लोग हैरान रह गए क्योंकि उनके माता-पिता कुछ ही मिनट पहले उन्हें जाने की अनुमति देने वाले कागजों पर साइन कर चुके थे. डॉक्टरों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति के बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, वह अचानक ठीक होकर उठ बैठा.

हालत इतनी खराब आखिर कैसे हुई?

जीन के मुताबिक साल 2020 में उनकी जिंदगी बुरी तरह बदल गई थी. वे मेथ और फेंटानिल जैसे खतरनाक ड्रग्स के आदी हो गए थे. नशे की लत की वजह से उनका घर भी छूट गया और वे बेघर हो गए. उनके माता-पिता ने कई बार मदद करने की कोशिश की, लेकिन वे इस बुरी लत से बाहर नहीं निकल पाए. धीरे-धीरे उनकी सेहत भी खराब होने लगी. एक दिन उनका ब्लड शुगर अचानक 1900 तक पहुंच गया, जबकि सामान्य स्तर करीब 100 होता है. इसके बाद उन्हें दौरा पड़ा, वे सीढ़ियों से गिर गए और सिर में गंभीर चोट लग गई.

कोमा के दौरान उन्होंने आखिर क्या देखा?

जीन का दावा है कि जब वे बेहोश थे, तब उन्होंने खुद को एक अलग ही दुनिया में पाया. उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद को ऊर्जा के एक विशाल समुद्र पर चलते हुए देखा. यह समुद्र पानी का नहीं बल्कि चमकती हुई रोशनी और ऊर्जा से बना था. उसमें हर तरह के रंग दिखाई दे रहे थे, जो लगातार बदल रहे थे. जीन को ऐसा लगा जैसे वे हमेशा से उसी जगह के रहने वाले हों और पृथ्वी पर होने की याद ही खत्म हो गई हो.

क्या सच में दादा जैसी कोई आत्मा दिखाई दी?

जीन ने बताया कि उस रहस्यमयी जगह पर उन्हें एक आकृति दिखाई दी जो उनके दिवंगत दादा जैसी लग रही थी. लेकिन जब वे उसके करीब पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि वह उनके दादा नहीं थे. जीन का दावा है कि वह एक पवित्र आत्मिक शक्ति थी. उस आकृति का कोई चेहरा नहीं था, वह पूरी तरह रोशनी से बनी थी और उससे बेहद गहरा प्रेम और शांति का एहसास हो रहा था. जीन के मुताबिक उस पल उन्हें लगा जैसे वे भगवान की मौजूदगी को महसूस कर रहे हों.

वापस आने पर कैसे बदली जिंदगी?

जीन कहते हैं कि अचानक एक पल में सब कुछ गायब हो गया और वे फिर अस्पताल के बिस्तर पर लौट आए. डॉक्टरों ने पहले ही कह दिया था कि अगर वे जिंदा भी बच गए तो शायद कभी चल या बोल नहीं पाएंगे. लेकिन धीरे-धीरे उनकी सेहत सुधरने लगी. सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि उनकी ड्रग्स की लत पूरी तरह खत्म हो गई. आज जीन अपनी कहानी लोगों को सुनाते हैं ताकि जो लोग जिंदगी से हार मान चुके हैं, उन्हें उम्मीद मिल सके. उनका मानना है कि मौत अंत नहीं है और जिंदगी में हमेशा एक नई शुरुआत की संभावना रहती है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Near Death Experiencelife after death

Trending news

ईरान में कहर बरपाने वाले सारे अमेरिकी फाइटर ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदे क्यों नहीं?
India America news
ईरान में कहर बरपाने वाले सारे अमेरिकी फाइटर ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदे क्यों नहीं?
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
israel iran war
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
Supreme Court
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
Gujarat
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
gas supply
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
weather news
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
Indian MP Salary
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
जूस है या शराब? स्कूल-कॉलेजों के बाहर बिक रही ड्रिंक पर बवाल, बच्चों को आए चक्कर
Buzzballz drink
जूस है या शराब? स्कूल-कॉलेजों के बाहर बिक रही ड्रिंक पर बवाल, बच्चों को आए चक्कर
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, हार्ट अटैक बताकर दफनाया, फिर खुला राज
Karnataka Murder Case
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, हार्ट अटैक बताकर दफनाया, फिर खुला राज
'क्या पश्चिम एशिया का मामला अहम नहीं?' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला
israel iran war
'क्या पश्चिम एशिया का मामला अहम नहीं?' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला