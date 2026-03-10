मौत के 1 घंटे बाद हुआ जिंदा... फिर बोला- मैंने स्वर्ग में दादाजी को देखा! डॉक्टर ने फिर क्या कहा?

मौत के बाद क्या होता है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सदियों से इंसान ढूंढ रहा है. फ्लोरिडा के 33 वर्षीय जीन लॉन्ग की कहानी इस सवाल का एक ऐसा जवाब देती है, जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे. जब डॉक्टरों ने जीन के बचने की उम्मीद छोड़ दी और माता-पिता ने 'लाइफ सपोर्ट' हटाने के पेपर्स साइन कर दिए, तब एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. 1 घंटे तक तकनीकी रूप से 'मृत' रहने के बाद जीन न सिर्फ होश में आए, बल्कि अपने साथ उस पार की दुनिया के वो राज भी लेकर आए जिन्हें सुनकर विज्ञान भी हैरान है. आइए जानते हैं क्या देखा जीन ने उस 'रंगों के समंदर' में और कौन था वो साया जो उनके दादा जैसा दिखता था.

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के फ्लोरिडा में रहने वाले 33 वर्षीय जीन लॉन्ग की कहानी इन दिनों काफी चर्चा में है. जीन लंबे समय से डायबिटीज, नशे की लत और बेघर होने जैसी मुश्किलों से जूझ रहे थे. उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वे दो महीने तक कोमा में चले गए. डॉक्टरों ने उन्हें बचने की सिर्फ 1 प्रतिशत उम्मीद बताई थी. जब हालत और बिगड़ गई तो उनके माता-पिता ने लाइफ सपोर्ट हटाने का फैसला कर लिया और अंगदान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी. लेकिन हैरानी की बात यह रही कि करीब एक घंटे बाद जीन अचानक होश में आ गए.

डॉक्टर क्यों रह गए हैरान?

जीन ने बताया कि जब उन्होंने आंखें खोलीं तो कमरे में करीब 30 लोग मौजूद थे, जो उन्हें आखिरी बार अलविदा कहने आए थे. उनके माता-पिता, दोस्त और करीबी रिश्तेदार सब वहां खड़े थे. जीन उस समय बोल नहीं पा रहे थे, इसलिए सिर्फ मुस्कुरा रहे थे. यह देखकर सब लोग हैरान रह गए क्योंकि उनके माता-पिता कुछ ही मिनट पहले उन्हें जाने की अनुमति देने वाले कागजों पर साइन कर चुके थे. डॉक्टरों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति के बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, वह अचानक ठीक होकर उठ बैठा.

हालत इतनी खराब आखिर कैसे हुई?

जीन के मुताबिक साल 2020 में उनकी जिंदगी बुरी तरह बदल गई थी. वे मेथ और फेंटानिल जैसे खतरनाक ड्रग्स के आदी हो गए थे. नशे की लत की वजह से उनका घर भी छूट गया और वे बेघर हो गए. उनके माता-पिता ने कई बार मदद करने की कोशिश की, लेकिन वे इस बुरी लत से बाहर नहीं निकल पाए. धीरे-धीरे उनकी सेहत भी खराब होने लगी. एक दिन उनका ब्लड शुगर अचानक 1900 तक पहुंच गया, जबकि सामान्य स्तर करीब 100 होता है. इसके बाद उन्हें दौरा पड़ा, वे सीढ़ियों से गिर गए और सिर में गंभीर चोट लग गई.

कोमा के दौरान उन्होंने आखिर क्या देखा?

जीन का दावा है कि जब वे बेहोश थे, तब उन्होंने खुद को एक अलग ही दुनिया में पाया. उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद को ऊर्जा के एक विशाल समुद्र पर चलते हुए देखा. यह समुद्र पानी का नहीं बल्कि चमकती हुई रोशनी और ऊर्जा से बना था. उसमें हर तरह के रंग दिखाई दे रहे थे, जो लगातार बदल रहे थे. जीन को ऐसा लगा जैसे वे हमेशा से उसी जगह के रहने वाले हों और पृथ्वी पर होने की याद ही खत्म हो गई हो.

क्या सच में दादा जैसी कोई आत्मा दिखाई दी?

जीन ने बताया कि उस रहस्यमयी जगह पर उन्हें एक आकृति दिखाई दी जो उनके दिवंगत दादा जैसी लग रही थी. लेकिन जब वे उसके करीब पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि वह उनके दादा नहीं थे. जीन का दावा है कि वह एक पवित्र आत्मिक शक्ति थी. उस आकृति का कोई चेहरा नहीं था, वह पूरी तरह रोशनी से बनी थी और उससे बेहद गहरा प्रेम और शांति का एहसास हो रहा था. जीन के मुताबिक उस पल उन्हें लगा जैसे वे भगवान की मौजूदगी को महसूस कर रहे हों.

वापस आने पर कैसे बदली जिंदगी?

जीन कहते हैं कि अचानक एक पल में सब कुछ गायब हो गया और वे फिर अस्पताल के बिस्तर पर लौट आए. डॉक्टरों ने पहले ही कह दिया था कि अगर वे जिंदा भी बच गए तो शायद कभी चल या बोल नहीं पाएंगे. लेकिन धीरे-धीरे उनकी सेहत सुधरने लगी. सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि उनकी ड्रग्स की लत पूरी तरह खत्म हो गई. आज जीन अपनी कहानी लोगों को सुनाते हैं ताकि जो लोग जिंदगी से हार मान चुके हैं, उन्हें उम्मीद मिल सके. उनका मानना है कि मौत अंत नहीं है और जिंदगी में हमेशा एक नई शुरुआत की संभावना रहती है.