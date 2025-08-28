Video: कमरा है या फ्रिज? भाई ने किया ऐसा कमाल, वीडियो में जुगाड़ देख आप भी हो जाएंगे हैरान!

Jugaad Video Viral: भारतीय लोगों को जुगाड़ के मामले में बेस्ट माना जाता है. किसी चीज का इस्तेमाल किस तरह से करना है या किसी चीज की जरूरत होने पर उसे कैसे बिना पैसे अधिक खर्च किए प्राप्त कर सकते हैं ये शायद भारत के हर एक इंसान को अच्छे से आता होगा. भारत का बच्चा-बच्चा अपने आप में इंजीनियर की तरह है और जुगाड़बाजी में सबसे आगे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भी कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जिसके बारे में शायद कभी सपने में भी न सोचा होगा. जुगाड़ का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है.

वीडियो में कैसा जुगाड़ देखा गया?

अगर बिजली बिल अधिक आने से परेशान रहते हैं या कहें कि आपके लिए भी लाइट को बंद-खोलना एक झंझट की तरह है तो शायद ये जुगाड़ आपके काम आ सकता है. वीडियो में दिखाया गया है कि कमरा है जिसका गेट बंद होने पर कमरे की लाइट भी बंद हो जाती है. वहीं, जब गेट को खोला जाता है तो लाइट ऑन हो जाती है. इसके लिए भाई ने ऐसा दिमाग लगाया है जिसके बारे में शायद ही कोई सोच सके.

लगा दिया गेट के पास बटन

इंस्टाग्राम पर @ghantasun नामक अकाउंट से वीडियो को साझा किया गया है जिसमें देख सकते हैं कि गेट को खोलने और बंद करने पर लाइट भी बंद और खुल जाती है जिसे देखकर ऐसा लगेगा कि जैसे फ्रिज का गेट बंद खोल रहे हैं. लाइट को ऑन और ऑफ करने के लिए गेट के पास बटन लगा दिया है जो गेट से टच होने पर ही बंद हो जाता है और खुल जाता है. कमरे के गेट को एक फ्रिज की तरह बना दिया गया है.

इस वीडियो पर यूजर्स के कई कमेंट देखने को मिले कई ने Technologia बताया तो कुछ यूजर्स जुगाड़ की काफी तारीफ करते दिखे. एक यूजर ने लिखा कि ये ट्रिक इंडिया से बाहर नहीं जानी चाहिए. दूसरे यूजर ने लिखा ‘ऑटोमेशन के बिना होम ऑटोमेशन.’ तीसरे यूजर ने लिखा कि ये ही जुगाड़ करना है घर पर. इस तरह से अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया देते हुए यूजर नजर आए.

