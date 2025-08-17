क्या फिर से दुनिया में होने वाली है तबाही? आसमान में हुई इस घटना से कांप उठे लोग, मंजर देख फटी रह जाएंगी आंखें

Long Island lightning bolt: अमेरिका के लॉन्ग आइलैंड में आसमान में कुछ ऐसा हुआ, जिसे देख लोग काफी डर गए. यह घटना उनके लिए काफी हैरान करने वाली थी. दरअसल अचानक से आसमान में एक दुर्लभ और भयावह नजारा देखने को मिला. जहां 10 मील लंबी बिजली चमकी, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया. यह घटना इतनी भयानक थी कि इसकी गूंज और कंपन ने आस-पास के घरों को हिला दिया. जहां इस खतरनाक पल को एक पूर्व फायरफाइटर केनी गनथर ने अपने कैमरे में कैद कर लिया. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है.

आसमान में भयावह घटना

न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना उस वक्त हुई जब केनी अपने घर में थे. तभी अचानक से बिजली की एक जोरदार चमक के साथ उनका पूरा घर कांप उठा. इसके बाद उन्होंने तुरंत अपने iPhone से रिकॉर्डिंग शुरू की और इस अविश्वसनीय घटना को रिकॉर्ड कर लिया. जहां वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बिजली का बोल्ट बादलों के बीच से निकलकर एक सीधी रेखा में दूर तक फैल गया, जिसने कुछ ही सेकंड में पूरे आसमान को रोशन कर दिया. केनी ने बताया कि बोल्ट कम से कम 10 मील का रहा होगा. वीडियो देखने के बाद यह नजारा किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सीन जैसा लग रहा था. इसे देखने वाला हर शख्स काफी हैरान हो गया.

लोगों की प्रतिक्रियाएं

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हुआ तो तेजी के साथ यह वायरल हो गया. बता दें कि Islandwide Weather नाम के फेसबुक पेज पर इस वीडियो को शेयर किया गया है. लोगों ने इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं. जहां किसी ने इसे अब तक देखी गई सबसे खतरनाक बिजली का बोल्ट बताया. वहीं कई अन्य लोगों ने मजाकिया अंदाज में कहा कि ये धरती के लिए अच्छा संकेत नहीं है. एक यूजर ने लिखा- पूरा घर रोशन हो गया, मुझे लगा जैसे कोई बम गिरा हो.

बिजली के बोल्ट आमतौर पर कुछ फीट या कुछ मील तक ही फैलते हैं, लेकिन यह 10 मील लंबा बोल्ट एक बेहद दुर्लभ घटना है. फिलहाल इस घटना ने कई लोगों के मन में तरह-तरह के सवाल और शंकाएं पैदा कर दी हैं.