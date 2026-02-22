जैसे भारत में अमूल-मदर डेयरी... तो पाकिस्तान में कौन सी कंपनियां बेचती हैं दूध?

भारत में दूध की बात होते ही सबसे पहले अमूल और मदर डेयरी का नाम दिमाग में आता है. घर-घर पहुंचने वाले इन ब्रांड्स ने देश के डेयरी बाजार पर मजबूत पकड़ बनाई है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में लोग किस कंपनी का दूध पीते हैं? वहां कौन-कौन से ब्रांड बाजार में छाए हुए हैं और उनकी कीमतें क्या हैं? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए जब ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म GrocerApp पर नजर डाली गई, तो कई दिलचस्प नाम सामने आए.

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिखीं कई कंपनियां

पाकिस्तान में दूध की उपलब्धता और कीमत जानने के लिए ऑनलाइन ग्रोसरी सप्लाई प्लेटफॉर्म GrocerApp पर नजर डाली गई. यहां अलग-अलग ब्रांड्स के दूध के पैकेट बिक्री के लिए मौजूद मिले. इससे साफ होता है कि पाकिस्तान में पैकेज्ड दूध का बाजार काफी प्रतिस्पर्धी है और कई कंपनियां इसमें सक्रिय हैं. भारत की तरह वहां भी लोग ब्रांडेड दूध खरीदना पसंद करते हैं. खास बात यह है कि कीमत और क्वालिटी के हिसाब से हर कंपनी अपनी अलग जगह बनाने की कोशिश कर रही है, जिससे ग्राहकों के पास कई विकल्प मौजूद रहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान के झंडे में चांद और सितारे क्यों लगे हैं? आखिर क्या है इसका मतलब

नूरपुर और गाला मिल्क की कीमतें

लिस्ट में सबसे पहले नूरपुर कंपनी का दूध नजर आया. GrocerApp पर 250 एमएल का पैकेट 75 रुपये में बिक रहा था. यानी एक लीटर दूध की कीमत करीब 350 रुपये बैठती है, जो अपेक्षाकृत ज्यादा मानी जा सकती है. इसके बाद गाला मिल्क का नाम सामने आया. इस ब्रांड का एक लीटर दूध करीब 210 रुपये में उपलब्ध दिखा. हालांकि यह रॉ मिल्क बताया गया है, जिसकी वजह से इसकी कीमत कम है. कीमतों में यह अंतर पाकिस्तान के डेयरी बाजार की विविधता को दर्शाता है.

नेस्ले और ऑल्पर्स का मजबूत दबदबा

पाकिस्तान के दूध बाजार में नेस्ले का नाम भी प्रमुखता से सामने आता है. GrocerApp पर नेस्ले का एक लीटर दूध करीब 280 रुपये में बिकता दिखा और वहां इसकी बिक्री काफी ज्यादा बताई जाती है. इसके बाद ऑल्पर्स ब्रांड भी लोकप्रिय कंपनियों में शामिल है. इस कंपनी का फुल क्रीम दूध भी करीब 280 रुपये प्रति लीटर के आसपास उपलब्ध है. इससे साफ है कि पाकिस्तान में नूरपुर, गाला, नेस्ले और ऑल्पर्स जैसे ब्रांड्स मिलकर डेयरी मार्केट में मजबूत मौजूदगी बनाए हुए हैं और ग्राहकों को कई विकल्प दे रहे हैं.