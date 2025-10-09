Advertisement
trendingNow12955154
Hindi Newsजरा हटके

Viral VIDEO: शेर-शेरनी के बच्चे को खींचकर झील में ले जाने लगा मगरमच्छ, आग-बबूला हुआ 'जंगल का राजा' घुस गया पानी में और... वीडियो वायरल

Lion Crocodile Fight Video: क्या पानी का खतरनाक शिकारी यानी मगरमच्छ जंगल के राजा शेर से मुकाबला कर सकता है? एक मगरमच्छ ने मद में चूर होकर ऐसी ही गुस्ताखी कर दी. जिसका भयानक अंजाम उसे जान देकर भुगतना पड़ा.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 09, 2025, 11:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Viral VIDEO: शेर-शेरनी के बच्चे को खींचकर झील में ले जाने लगा मगरमच्छ, आग-बबूला हुआ 'जंगल का राजा' घुस गया पानी में और... वीडियो वायरल

Lion Crocodile Fight Viral Video: दुनिया में कोई भी मां-बाप अपने सामने औलाद को मौत के मुंह में जाते हुए नहीं देख सकता और अगर बात जंगल के राजा शेर-शेरनी की हो तो कहने ही क्या. लेकिन यह बात मगरमच्छ नहीं समझ पाया. जब शेर का बच्चा झील के किनारे पानी पी रहा था तो मौका देखकर मगरमच्छ ने उस पर झपटकर दबोच लिया और पानी में ले जाने लगा. लेकिन उसकी यही गलती जिंदगी के लिए भारी पड़ गई. बच्चे के साथ मौजूद शेर और शेरनी ने उस विशालकाय मगरमच्छ को झील में से बाहर खींच लिया और फिर चीर-फाड़ कर मौत के घाट उतार दिया. अपने बच्चे की जान बचाने के लिए मगरमच्छ को यमलोक पहुंचा देने का शेर-शेरनी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर लोग दंग हैं कि क्या वाकई अपनी औलाद के लिए शेर-शेरनी सीधे मौत तक से भिड़ सकते हैं. 

अब तक मिल चुके 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज

सॉल्टीगोट नाम के हैंडल ने इस वीडियो को एक्स पर शेयर किया है. इस वीडियो को एक करोड़ 30 लाख व्यूज मिल चुके हैं. जबकि 1 लाख 11 हजार लोगों ने इसे लाइक और 18 हजार ने इसे रिपोस्ट किया है. यह वीडियो एआई से बना हुआ हो सकता है. हालांकि grok ने इसे असली बताया है. फिर भी ज़ी न्यूज इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकता है. दर्शकों को इस वीडियो में अपने बच्चे के प्रति शेर-शेरनी का प्यार और पानी में घुसकर मगरमच्छ को मारने का एक्शन बहुत पसंद आ रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

शेर के बच्चे को खींच ले जाने की कोशिश

करीब 47 सेकंड के इस वीडियो में दिखता है कि शेर-शेरनी का एक जोड़ा अपने बच्चे के साथ झील किनारे पानी पीने आया होता है. पानी पीने के दौरान अचानक एक विशालकाय मगरमच्छ झपट्टा मारता है और शेर के बच्चे को अपने मुंह में दबोच लेता है. वह उसे लेकर पानी में जाने लगता है. लेकिन इससे पहले कि वह अंदर जाता, अपने बच्चे की जान खतरे में देख शेर-शेरनी बिफर उठते हैं. वे दोनों एक साथ मिलकर मगरमच्छ पर हमला करते हैं और उसके जबड़ों को दोनों ओर से पकड़ लेते हैं.

मिलकर शेर-शेरनी कर देते हैं काम-तमाम

शेर-शेरनी का हमला होते ही मगरमच्छ का मुंह खुल जाता है और शेर का बच्चा उसके चंगुल से छूटकर बाहर झील से बाहर निकल जाता है. लेकिन इतने मात्र से शेर-शेरनी का गुस्सा शांत नहीं होता. वे मगरमच्छ को उसकी हरकत की कड़ी सजा देने का प्रण कर लेते हैं. अपने दांतों की मजबूत पकड़ से वे मगरमच्छ के मुंह को दबोचकर उसे झील से बाहर खींच लेते हैं. शेर-शेरनी का बाइट फोर्स इतना खतरनाक होता है कि मगरमच्छ दम तोड़ देता है. 

वीडियो देखकर लोग हो रहे दंग

इसके बाद वे उसे पंजा मारकर चेक करते हैं कि वह जिंदा है या नहीं. जब तय हो जाता है कि वह मर गया तो शेर-शेरनी उसे उल्टा करके पेट फाड़ देते हैं और फिर उसका मांस खाकर अपना इंतकाम पूरा करते हैं. इस वीडियो को देखकर लोग हैरान हैं. उनके लिए यह मायने नहीं रखता कि यह वीडियो असली है या एआई जनरेटिड. वे मां-बाप के नजरिए से इस वीडियो को देखकर इसकी तारीफ कर रहे हैं. वे कहते हैं कि अगर शेर-शेरनी की जगह कोई और जानवर भी होता तो अपने बच्चे को बचाने के लिए वह भी यही करता. फिर यहां तो बात जंगल के राजा-रानी की थी. ऐसे में मगरमच्छ का यह बुरा अंजाम तो होना ही था. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Viral VideoTrending videoLion Crocodile Fight Video

Trending news

मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
DNA
मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
JK में एंटी बुलडोज़र बिल लाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती हैं महबूबा? समझें पूरा प्लान
DNA
JK में एंटी बुलडोज़र बिल लाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती हैं महबूबा? समझें पूरा प्लान
ऑनलाइन सट्टेबाजी में ED का MLA KC वीरेंद्र पर बड़ा एक्शन, 103 करोड़ की संपत्ति जब्त
ED
ऑनलाइन सट्टेबाजी में ED का MLA KC वीरेंद्र पर बड़ा एक्शन, 103 करोड़ की संपत्ति जब्त
'क्या अब बीजेपी बताएगी किसे लव लेटर लिखना है, किसे नहीं?', महाराष्ट्र में गरजे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'क्या अब बीजेपी बताएगी किसे लव लेटर लिखना है, किसे नहीं?', महाराष्ट्र में गरजे ओवैसी
क्या कर्नाटक में होने वाला है फेरबदल? सिद्धारमैया ने दी डिनर पार्टी; अटकलें फिर तेज
Siddaramaiah
क्या कर्नाटक में होने वाला है फेरबदल? सिद्धारमैया ने दी डिनर पार्टी; अटकलें फिर तेज
PM मोदी ने गाजा सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई, ट्रेड पर भी की समीक्षा
PM Modi
PM मोदी ने गाजा सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई, ट्रेड पर भी की समीक्षा
कान खोलकर सुन ले BJP, आग से न खेले...! SIR पर ममता ने जमकर सुनाई खरी-खोटी
west bengal news in hindi
कान खोलकर सुन ले BJP, आग से न खेले...! SIR पर ममता ने जमकर सुनाई खरी-खोटी
लग्जरी गाड़ियों के अवैध रैकेट का भंडाफोड़, ED ने मारे छापे; फर्जीवाड़े की खुली पोल
ED
लग्जरी गाड़ियों के अवैध रैकेट का भंडाफोड़, ED ने मारे छापे; फर्जीवाड़े की खुली पोल
वॉन्टेड शीला कल्याणी के केस में CBI को बड़ी सफलता, सऊदी अरब से ले आई भारत
CBI
वॉन्टेड शीला कल्याणी के केस में CBI को बड़ी सफलता, सऊदी अरब से ले आई भारत
ये हमारे लिए शर्म की बात है..., कफ सिरप कांड पर BJP ने DMK को घेरा; उठाई ये मांग
Cough Syrup Scandal
ये हमारे लिए शर्म की बात है..., कफ सिरप कांड पर BJP ने DMK को घेरा; उठाई ये मांग