Viral VIDEO: शेर-शेरनी के बच्चे को खींचकर झील में ले जाने लगा मगरमच्छ, आग-बबूला हुआ 'जंगल का राजा' घुस गया पानी में और... वीडियो वायरल

Lion Crocodile Fight Viral Video: दुनिया में कोई भी मां-बाप अपने सामने औलाद को मौत के मुंह में जाते हुए नहीं देख सकता और अगर बात जंगल के राजा शेर-शेरनी की हो तो कहने ही क्या. लेकिन यह बात मगरमच्छ नहीं समझ पाया. जब शेर का बच्चा झील के किनारे पानी पी रहा था तो मौका देखकर मगरमच्छ ने उस पर झपटकर दबोच लिया और पानी में ले जाने लगा. लेकिन उसकी यही गलती जिंदगी के लिए भारी पड़ गई. बच्चे के साथ मौजूद शेर और शेरनी ने उस विशालकाय मगरमच्छ को झील में से बाहर खींच लिया और फिर चीर-फाड़ कर मौत के घाट उतार दिया. अपने बच्चे की जान बचाने के लिए मगरमच्छ को यमलोक पहुंचा देने का शेर-शेरनी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर लोग दंग हैं कि क्या वाकई अपनी औलाद के लिए शेर-शेरनी सीधे मौत तक से भिड़ सकते हैं.

अब तक मिल चुके 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज

सॉल्टीगोट नाम के हैंडल ने इस वीडियो को एक्स पर शेयर किया है. इस वीडियो को एक करोड़ 30 लाख व्यूज मिल चुके हैं. जबकि 1 लाख 11 हजार लोगों ने इसे लाइक और 18 हजार ने इसे रिपोस्ट किया है. यह वीडियो एआई से बना हुआ हो सकता है. हालांकि grok ने इसे असली बताया है. फिर भी ज़ी न्यूज इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकता है. दर्शकों को इस वीडियो में अपने बच्चे के प्रति शेर-शेरनी का प्यार और पानी में घुसकर मगरमच्छ को मारने का एक्शन बहुत पसंद आ रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

शेर के बच्चे को खींच ले जाने की कोशिश

करीब 47 सेकंड के इस वीडियो में दिखता है कि शेर-शेरनी का एक जोड़ा अपने बच्चे के साथ झील किनारे पानी पीने आया होता है. पानी पीने के दौरान अचानक एक विशालकाय मगरमच्छ झपट्टा मारता है और शेर के बच्चे को अपने मुंह में दबोच लेता है. वह उसे लेकर पानी में जाने लगता है. लेकिन इससे पहले कि वह अंदर जाता, अपने बच्चे की जान खतरे में देख शेर-शेरनी बिफर उठते हैं. वे दोनों एक साथ मिलकर मगरमच्छ पर हमला करते हैं और उसके जबड़ों को दोनों ओर से पकड़ लेते हैं.

Liberals need to learn a lesson from this. Don’t fck with someone’s kid. https://t.co/8vclv9rJOa — SaltyGoat (@SaltyGoat17) August 31, 2025

मिलकर शेर-शेरनी कर देते हैं काम-तमाम

शेर-शेरनी का हमला होते ही मगरमच्छ का मुंह खुल जाता है और शेर का बच्चा उसके चंगुल से छूटकर बाहर झील से बाहर निकल जाता है. लेकिन इतने मात्र से शेर-शेरनी का गुस्सा शांत नहीं होता. वे मगरमच्छ को उसकी हरकत की कड़ी सजा देने का प्रण कर लेते हैं. अपने दांतों की मजबूत पकड़ से वे मगरमच्छ के मुंह को दबोचकर उसे झील से बाहर खींच लेते हैं. शेर-शेरनी का बाइट फोर्स इतना खतरनाक होता है कि मगरमच्छ दम तोड़ देता है.

वीडियो देखकर लोग हो रहे दंग

इसके बाद वे उसे पंजा मारकर चेक करते हैं कि वह जिंदा है या नहीं. जब तय हो जाता है कि वह मर गया तो शेर-शेरनी उसे उल्टा करके पेट फाड़ देते हैं और फिर उसका मांस खाकर अपना इंतकाम पूरा करते हैं. इस वीडियो को देखकर लोग हैरान हैं. उनके लिए यह मायने नहीं रखता कि यह वीडियो असली है या एआई जनरेटिड. वे मां-बाप के नजरिए से इस वीडियो को देखकर इसकी तारीफ कर रहे हैं. वे कहते हैं कि अगर शेर-शेरनी की जगह कोई और जानवर भी होता तो अपने बच्चे को बचाने के लिए वह भी यही करता. फिर यहां तो बात जंगल के राजा-रानी की थी. ऐसे में मगरमच्छ का यह बुरा अंजाम तो होना ही था.