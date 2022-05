घर के पार्क में छिपा था शेर तो लोगों ने बुला ली रेस्क्यू टीम! पास जाकर देखा तो फटी रह गई आंखें

Lion News: माउंट केन्या नेशनल पार्क (Mount Kenya National Park) से सिर्फ एक किलोमीटर की दूरी पर एक शेर को देखे जाने की खबर थी. जैसे ही लोगों ने पार्क एरिया में शेर को देखा तो सभी दंग रह गए. उन्होंने आनन-फानन में लायन रेस्क्यू टीम को कॉल कर दिया. यह मामला केन्या के एक गांव का है. सूचना मिलने के बाद सशस्त्र वन्यजीव के कई अधिकारी गांव में पहुंचे, अलार्म बजाया और किन्याना गांव (Kinyana Village) का दौरा किया. इसके बाद उन्हें एक हैरान करने वाली चीज देखने को मिली.

रिपोर्ट्स के अनुसार, बैग को झाड़ियों के बीच एक हेज में रखा गया था, जब एक गुजरते हुए माली ने शेर का चेहरा देखा और डर गया. उसने शेर को पूरी तरह से नहीं देखा था और लगा कि पूरा शेर पार्क के अंडरग्राउंड में छिपा हुआ है. उसने अपने मालिक के घर के ठीक बाहर शेर को देखकर अलार्म बजा दिया. बीबीसी के अनुसार, बैग को घर के मालिक ने हेज में रखा था, जिसने उसमें कुछ एवोकैडो के पेड़ के पौधे लगाए थे और उन्हें सूखने से रोकना चाहते थे.

On arrival, KWS rangers were astonished to find out that the ‘alleged lion’ was a lion printed carrier bag.

Despite this being a false alarm, we laud the public for raising an alarm in order to mitigate a possible conflict. pic.twitter.com/spiYlpNNso

— Kenya Wildlife Service (@kwskenya) May 5, 2022