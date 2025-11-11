दुबई की सड़कों पर लग्जरी कार से कुत्ते की तरह झांकता दिखा खूंखार शेर, Video ने हिला डाला सबको

Dubai Viral Video: दुबई में एक शाम का नजारा अचानक चर्चा का विषय बन गया जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ. वीडियो में देखा गया कि एक लग्जरी कार की खिड़की से शेर बाहर झांक रहा है, मानो शहर की रोशनी का आनंद ले रहा हो. सड़क पर चल रहे लोग हैरान रह गए और तुरंत अपने मोबाइल निकालकर यह अनोखा दृश्य रिकॉर्ड करने लगे.

क्यों मच गया इंटरनेट पर असली-नकली का झगड़ा?

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया और कुछ ही घंटों में हजारों व्यूज पा गया. लोगों में बहस छिड़ गई कि यह शेर असली है या किसी AI ऐप से बनाया गया है. एक यूजर ने कहा, “टोटली फेक, इसका सिर हिलाने का अंदाज देखो.” वहीं किसी ने मजाक में लिखा, “जो भी रोड रेज करेगा, इस कार को देख भाग जाएगा!” संयुक्त अरब अमीरात के अमीरों के बीच शेर, चीता और बाघ जैसे जानवरों को पालतू बनाना कोई नई बात नहीं है. सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो भरे पड़े हैं जिनमें शेर मालिकों के साथ कार में घूमते या उनके घरों में आराम करते दिखते हैं. यह ‘शौक’ वहां की अमीरी का प्रतीक बन चुका है.

क्या अधिकारियों ने वीडियो की सच्चाई की पुष्टि की है?

अब तक इस वायरल वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं हो पाई है. जी न्यूज भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. यह असली है या AI से बनाया गया, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की जा सकी. लेकिन चर्चा इतनी तेज है कि हर कोई यह जानना चाहता है कि दुबई की सड़कों पर सच में शेर घूम रहा था या तकनीक का कमाल था. इससे पहले भी दुबई से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक शख्स अपने घर में पालतू बाघ के साथ खेलता दिखा. मज़ाक में शुरू हुआ यह खेल तब खतरनाक बन गया जब बाघ ने अचानक झपट्टा मारा और व्यक्ति गिर पड़ा.