नवरात्रि में मंदिर के बाहर रखवाली कर रही थी शेरनी? IAS ऑफिसर ने Video शेयर कर लिखी ऐसी बात, लोग हुए हैरान

Lioness Viral Video: सोशल मीडिया पर 27 सेकेंड का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इसमें एक शेरनी गुजरात के एक मंदिर के बाहर बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठी दिखती है. आईएफएस अधिकारी परवीन कसवान ने इसे शेयर करते हुए लिखा, “क्या अद्भुत दृश्य है. लग रहा है जैसे शेरनी मंदिर की रखवाली कर रही हो.” यह क्लिप नवरात्रि के दौरान साझा की गई, जब देशभर में देवी की पूजा की जाती है. ऐसे पावन समय में मंदिर के बाहर शेरनी का बैठना लोगों के लिए किसी दिव्य संकेत जैसा लगा. कई लोगों ने इसे आस्था और प्रकृति के गहरे संबंध का प्रतीक माना.

लोगों ने वीडियो देखकर क्या कहा?

55,000 से ज्यादा व्यूज पाने वाले इस वीडियो ने यूजर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया. कुछ ने कहा कि यह तो AI से बना वीडियो लगता है, वहीं कई लोगों ने इसे असली मानकर कहा, “गिर जंगल में देवी के मंदिर और चारण समुदाय रहते हैं, यह दृश्य उसी गहरे संबंध को दिखाता है.” एक यूजर ने लिखा, “टाइगर के हमले वाले वीडियो तो बहुत देखे, लेकिन गिर के शेर कभी इंसानों पर हमला नहीं करते.” विशेषज्ञ बताते हैं कि एशियाई शेर गांवों के आसपास देखे जाते हैं लेकिन इंसानों से उनका टकराव बहुत कम होता है. यह उनकी शांत प्रकृति और स्थानीय समुदाय की सह-अस्तित्व वाली जीवनशैली का नतीजा है.

What a divine sight. Look like that lioness is guarding the temple !! pic.twitter.com/bBlxlmKD4m — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) September 28, 2025

एशियाई शेरों की संख्या कैसे बढ़ी?

कभी विलुप्ति के कगार पर पहुंचे एशियाई शेर अब संरक्षण प्रयासों की वजह से शानदार वापसी कर रहे हैं. साल 1990 में इनकी संख्या सिर्फ 284 थी, जो 2020 में बढ़कर 674 हुई और अब 2025 में 891 तक पहुंच गई. यह सिर्फ 5 सालों में 32% की वृद्धि है. वर्ल्ड लायन डे पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, “एशियाई शेर (Panthera leo persica) सफल वन्यजीव संरक्षण का वैश्विक प्रतीक हैं. पिछले एक दशक में उनकी आबादी में 70% से अधिक वृद्धि हुई है. यह भारत की एक बड़ी उपलब्धि है.”