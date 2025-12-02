शेरों को पालूंगा, संभालूंगा... कहते-कहते चिड़ियाघर में घुसा, शेरनी आई पास तो पेड़ पर चढ़ गया और फिर

Brazil Zoo: ब्राजील के जोआओ पेसोआ शहर के एक जू में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ. 19 साल के गेरसन माशादो नाम के युवक की शेरनी के हमले में मौत हो गई. यह घटना उन परिवारों के सामने हुई जो रविवार को अपने बच्चों के साथ जू घूमने आए थे. गेरसन ने जू की 20 फीट ऊंची दीवार पार की और एक पेड़ के सहारे सीधे शेरनी के घेरे में पहुंच गया. सोशल मीडिया पर आए वीडियो में साफ दिख रहा है कि वह पेड़ से नीचे उतर रहा था और उसी समय शेरनी उस पर टूट पड़ी.

लेकिन लड़का वहां गया ही क्यों?

स्थानीय लोगों और पुलिस के अनुसार, गेरसन बचपन से ही लायन टेमर (शेरों को ट्रेन करने वाला) बनना चाहता था. वह मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से भी जूझ रहा था. बचपन में वह गहरी गरीबी में रहा और उसकी मां को स्किजोफ्रेनिया था. इसी कारण उसे कभी सही परिवार और सही देखभाल नहीं मिल सकी. डेली स्टार रिपोर्ट के अनुसार, बाल सुरक्षा अधिकारी वेरोनिका ओलिवेरा कहती हैं, “वह हमेशा कहता था कि वह अफ्रीका जाकर शेरों की देखभाल करेगा. एक बार तो वह हवाई जहाज के नीचे चढ़कर अफ्रीका जाने की कोशिश करते पकड़ा गया था.” वह 8 साल तक गेरसन को जानती थीं.

क्या यह हादसा दुर्घटना था या आत्महत्या?

शहर प्रशासन के अनुसार, मामले की जांच जारी है. पुलिस ने बताया कि घटना को संभावित आत्महत्या भी माना जा रहा है क्योंकि गेरसन पहले भी कई बार खतरनाक काम कर चुका था और मानसिक रूप से परेशान था. जू अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा कर्मचारियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत तेजी से दीवार फांद गया. जू के डॉक्टर थियागो नेरी ने बताया कि हमला खत्म होने के बाद शेरनी को बिना ट्रैंक्विलाइजर वापस पिंजरे में भेज दिया गया. डॉक्टर ने कहा, “शेरनी बहुत डरी हुई और तनाव में थी. उसे भी इस घटना ने झकझोर दिया.”

जू को तुरंत बंद कर दिया गया

यह घटना अरुडा कमारा पार्क (बिका जू) में हुई, जहां 580 से ज्यादा जानवर रहते हैं. प्रशासन ने कहा कि पार्क जांच पूरी होने तक बंद रहेगा. ब्राजील के एक राजनेता ने सोशल मीडिया पर लिखा, “शेरनी ने वही किया जो एक जंगली जानवर करता है. गलती इंसान की थी जिसने सीमा लांघी. सवाल ये है इस घटना में असली ‘जानवर’ कौन था?”