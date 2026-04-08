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Hindi Newsजरा हटकेजंगल के राजा को माननी पड़ी हार: नन्हे शेर की जान बचाने के लिए ममता बनी काली, शेरनी का रौद्र रूप देख उलटे पैर भागा शेर

जंगल के राजा को माननी पड़ी हार: नन्हे शेर की जान बचाने के लिए 'ममता' बनी 'काली', शेरनी का रौद्र रूप देख उलटे पैर भागा शेर

Viral Video: जब शावक तालाब में गिर गया और डूबने लगा तो शेरनी ने जान की बाजी लगा दी. इस बीच शेर आया तो उससे भी भिड़ गई. शेरनी को ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

 

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 08, 2026, 11:08 PM IST
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बच्चे की जान बचाने के लिए शेर को खदेड़ती शेरनी. फोटो क्रेडिट X Post @sciencegirl
बच्चे की जान बचाने के लिए शेर को खदेड़ती शेरनी. फोटो क्रेडिट X Post @sciencegirl

Viral Video: सोशल मीडिया पर शेरनी का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने बता दिया कि जब बात बच्चों की जान की हो तो मां से शक्तिशाली कोई नहीं होता. बच्चे को बचाने के लिए शेरनी जंगल के राजा से भी भिड़ गई.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि शेरनी अपने बच्चे के साथ धूप सेक रही थी. वीडियो में दिखता है कि तालाब या गहरे पानी कि किनारे शेरनी और शावक आराम से लेते हैं. तभी अचानक शावक पानी में गिर जाता है. देखकर लगता है पानी गहरा है और नन्हा शेर डूबने लगता है. जैसे ही बच्चा पानी में गिरा वैसे ही शेरनी एक्शन मोड़ में आ जाती है. एक मां अपने बच्चे के लिए पूरी जान झोक देती है. शेरनी शावक को मुंह से पकड़कर पानी से निकालने की कोशिश करती है. 

शेर ने किया हमला

जब शेरनी अपने बच्चे की जान बचा रही थी तभी पीछे से एक शेर आता है पहले वो देखता है कि बच्चा पानी में डूब रहा है और शेरनी उसे बचा रही है. इस दौरान अचानक शेर शेरनी पर हमला करता है, लेकिन शेरनी अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर पर ऐसा जबरदस्त हमला करती है कि जंगल के राजा को भी पीछे कदम खींचने पड़ते हैं.

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यह भी पढ़ें: प्रैंक के नाम पर सेहत से खिलवाड़, दोस्तों की आइसक्रीम में मिलाई ऐसी चीज, वीडियो देख भड़के लोग

 

वायरल हो रहा वीडियो 

वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @sciencegirl नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. सिर्फ 12 घंटे के अंदर 8 लाख से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, एक मां के मिशन में कोई बाधा नहीं आ सकती. इसके अलावा बड़ी संख्या में यूजर्स कमेंट कर रहे हैं. चलिए वीडियो देखते हैं.

सोशल मीडिया पर यूजर्स की प्रतिक्रिया

वीडियो देख एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, यार, उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की. दूसरे यूजर ने लिखा, तो क्या पुरुष हर जगह बेकार है. एक अन्य यूजर ने लिखा, शेर ने उससे पंगा क्यों लिया? वीडियो कब और कहां का है इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है. यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा जनरेटेड हो सकता है. जी न्यूज वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. 

 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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