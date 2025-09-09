जिस शख्स ने कभी... उन्हीं के सामने सालों बाद शेरों ने दिया ऐसा रिएक्शन कि देख भावुक हो गए लोग
जिस शख्स ने कभी... उन्हीं के सामने सालों बाद शेरों ने दिया ऐसा रिएक्शन कि देख भावुक हो गए लोग

Lions Emotional Reaction Video: एक शख्स, जिसने सालों पहले शेरों की देखभाल की थी, उनके सामने गया. शेरों ने अपनापन दिखाया और प्यार जताया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों को भावुक किया और जानवरों और इंसानों के रिश्ते की ताकत दिखाई.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 09, 2025, 09:47 PM IST
जिस शख्स ने कभी... उन्हीं के सामने सालों बाद शेरों ने दिया ऐसा रिएक्शन कि देख भावुक हो गए लोग

Lions Emotional Video:  सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग भावुक हो गए हैं. वीडियो उस शख्स की कहानी दिखाता है, जिसने सालों पहले शेरों की देखभाल की थी. जब शेर छोटे थे और जंगली जीवन के लिए तैयार नहीं थे, तब उसने उन्हें पाला और सुरक्षा दी. अब सालों बाद वही शख्स शेरों के सामने गया तो शेरों का रिएक्शन देखकर हर कोई हैरान और भावुक हो गया. यह घटना इंसान और जानवरों के अनोखे रिश्ते को दर्शाती है.

शेरों का प्यार और अपनापन

वीडियो में दिखाया गया है कि शेरों ने धीरे-धीरे उस व्यक्ति के पास आकर उसे सूंघा और अपनापन जताया. कुछ शेरों ने अपना सिर उसके हाथों पर रखा, जिससे उनका प्रेम और स्नेह साफ झलक रहा था. यह देख आसपास खड़े लोग भी भावुक हो गए. शेरों ने बार-बार उसके पास आने की कोशिश की और उसे अपने बीच रखा. यह घटना साबित करती है कि जानवर भी इंसानों की देखभाल और प्यार को याद रखते हैं. 

शख्स की प्रतिक्रिया और यादें

शेरों को देखकर उस व्यक्ति की आंखें नम हो गईं. उन्होंने कहा कि शेर अब बड़े और ताकतवर हो गए हैं, लेकिन उनका प्यार और अपनापन हमेशा उनके दिल में रहेगा. शेरों के इस व्यवहार ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि जानवरों के साथ सच्चा प्यार और देखभाल की जाए तो वे भी अपने पालतू या देखभाल करने वाले व्यक्ति के प्रति हमेशा वफादार रहते हैं. लोग इस भावुक मिलन को देखकर मोटिवेट हो गए. 

 

सोशल मीडिया पर वायरल

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर international7656 नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. जिसे अब तक लाखों से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जबकि हजारों लोगों ने इसे पसंद किया है. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि यह वीडियो उन्हें आंसुओं में डुबो देता है, जबकि अन्य इसे “सबसे खूबसूरत वीडियो” बता रहे हैं. कुछ लोगों ने इस वीडियो को लेकर चिंता भी जताई है. जानवरों के कल्याण पर ध्यान देने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे वीडियो बनाते समय शेरों और शख्स दोनों की सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है. शेर बड़े और ताकतवर जानवर होते हैं, और जरा सी गलतफहमी से हादसा हो सकता है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

