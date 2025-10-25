Advertisement
जिस महिला ने कभी बचाई थी जान, उन्हीं के सामने सालों बाद शेरों ने दिया ऐसा रिएक्शन कि देख भावुक हो गए लोग

Lions Emotional Reaction Video: सालों पहले एक महिला ने दो शेरों की जान बचाई थी. जब वह उनसे फिर मिली तो शेरों ने गले लगाकर ऐसा प्यार जताया कि देखने वालों की आंखें नम हो गईं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Oct 25, 2025
Lions Emotional Video: जानवरों का इंसानों के प्रति प्रेम कई बार उम्मीद से परे होता है. कुत्ते और बिल्लियां अपने मालिक के प्रति प्यार जताने में माहिर माने जाते हैं. लेकिन क्या शेर जैसे खतरनाक जानवर भी ऐसा कर सकते हैं? एक वायरल वीडियो में यही नजारा देखने को मिला, इसमें दो शेर अपनी रक्षक महिला से मिलते हैं और उसे देखकर इतना प्यार जताते हैं कि लोगों का दिल भर आता है, जिसे देखकर लोग भावुक हो गए. 

महिला को देखते ही दौड़ पड़े शेर

वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि एक महिला बाड़ के पीछे खड़ी नजर आती है. तभी दो शेर उसे देखते ही दौड़ते हुए आते हैं और गले लगाने की कोशिश करते हैं. महिला भी उन्हें प्यार से सहलाती है. यह पल इतना भावुक है कि यूजर्स की आंखें नम हो गईं. वीडियो साझा करने वाले यूजर का कहना है कि इन शेरों को महिला ने बचपन में रेस्क्यू किया था. सालों बाद मिलने पर भी शेरों ने अपनी रक्षक को पहचान लिया और गले लगाकर आभार जताया.

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म एक्स पर @Awesomevideos07 नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. जिसे अब तक 96 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जबकि 52 हजार से ज्यादा लोग इसे लाइक किए हैं. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि यह वीडियो उन्हें आंसुओं में डुबो देता है, जबकि अन्य इसे “सबसे खूबसूरत वीडियो” बता रहे हैं. कुछ लोगों ने इस वीडियो को लेकर चिंता भी जताई है. जानवरों के कल्याण पर ध्यान देने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे वीडियो बनाते समय शेरों और महिला दोनों की सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है. शेर बड़े और ताकतवर जानवर होते हैं, और जरा सी गलतफहमी से हादसा हो सकता है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Lions Emotional Video

Trending news

