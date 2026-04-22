जंगल में भी होता है फैमिली ड्रामा, शेर ने बच्चे को डांटा तो शेरनी ने लगा दी जंगल के राजा की क्लास

Sher Ka Video: यूं तो सोशल मीडिया पर जंगल के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो फनी होते हैं तो कुछ को देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं. इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी. जिस शेर की दहाड़ से बाकी जानवर कांप जाते हैं, अपने ही परिवार में उसकी कोई इज्जत नहीं है. जैसे भारतीय परिवारों में पति पत्नी के बीच बच्चों को लेकर तू तू मैं मैं हो जाती है ठीक वैसे ही शेर के परिवार में भी हो रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि जब शेर अपने बच्चे को धमकाता है तो शेरनी भड़क जाती है और शेर के 2 थप्पड़ लगा देती है.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि जंगल में शेर के परिवार में भी वैसा ही क्लेश होता है जैसा आम भारतीय घरों में देखने को मिलता है. वीडियो में नजर आता है शेर आराम कर रहा है तभी उसके सामने नन्हा शेर आ जाता है. बच्चे को देख शेर के अंदर का देसी फादर जाग जाता है और बिना किसी कारण बच्चे को डराने धमकाने लगता है. जैसे ही शेर ने बच्चे को हल्का सा हाथ लगाया तुरंत शेरनी भड़क गई और शेर के गाल पर 2 थप्पड़ जड़ दिए.

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थप्पड़ खाते ही ये था शेर का रिएक्शन

मजेदार बात ये है कि शेर थप्पड़ खाने के बाद एक मासूम और भोले भाले पति की तरह खामोश हो जाता है. ये देखने के बाद किसी की भी हंसी छूटना तय है. अब ये मजेदार मोंमेंट सोशल मीडिया पर लोगों को हंसा रहा है. आइए पहले ये वीडियो देखते हैं. जो शेर जंगल का राजा कहलाता है जिसकी दहाड़ सुन बाकी जानवरों के गले सूख जाते हैं. उस राजा की अपने घर में ये इज्जत रह गई. वीडियो देख लोग शेर के मजे ले रहे हैं.

वायरल हुआ वीडियो

वायरल वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @tan4u_ नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. एक यूजर ने हंसते हुए लिखा, भले ही जंगल का राजा हो, लेकिन बीवी के सामने सब कुत्ते ही होते हैं. दूसरे यूजर ने लिखा, "पत्नी के सामने किसका क्या रुतबा होता है?"

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.