रात के अंधरे में दिखा ऐसा खतरनाक नजारा, सड़क पर आया शेरों का झुंड और फिर; देखें CCTV फुटेज

Lions Video: अगर हम जंगली इलाके के आस-पास घर बनाकर रह रहे हैं तो यह एक तरह से जानवरों के लिए अतिक्रमण कहलाएगा और जानवर कभी भी आपके इलाके में आकर तफरी कर सकते हैं. इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक ऐसी घटना दिखाई गई है, जहां गुजरात में शेरों के झुंड को रात में सड़क पर आराम से टहलते हुए देखा जा सकता है. इस क्लिप को आईएफएस अधिकारी सुशांत नंदा (IFS Officer Sushanta Nanda) ने ट्विटर पर शेयर किया. उन्होंने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "एक और दिन, एक और गौरव... गुजरात की सड़कों पर शेरों का चलना"

सड़क पर दिखा हैरान कर देने वाला नजारा

वायरल होने वाले क्लिप में कम से कम सात शेर देखे गए. वे बस सड़क पर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि सामने से कुछ गाड़ियां भी आ रही हैं. गाड़ियों ने जब शेरों के झुंड को देखा तो उचित दूरी पर अपनी गाड़ी को रोक लिया. वहीं, बाकी शेर थोड़ी देर रुक कर इधर-उधर देखने लगे. इससे पहले कि वे सभी चले जाते, दो शेरों ने गली के कोने की छोटी सी दीवार को भी फांद लिया. वायरल क्लिप ने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या यह मनुष्यों द्वारा जंगलों को अपने लिए रहने योग्य स्थानों में बदलने का परिणाम है. कुछ लोगों ने यह भी सोचा कि क्या यह शेरों की आबादी बढ़ने का कारण है जो अब गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान में वृद्धि हो रही है.

— Susanta Nanda (@susantananda3) February 15, 2023