दुम दबाकर भागे शेर-शेरनी, जब सामने देखा हाथियों के झुंड; Video देखकर दंग रह गए लोग

Elephant Lion Face Off Video: आपने जंगल का राजा शेर के बारे में तो जरूर सुना होगा. शेर अपने घातक शिकार करने के लिए पहचाना जाता है. जंगल में शेर की दहाड़ सुनकर बाकी सभी जानवर सहम जाते हैं, लेकिन हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप भी थोड़े सकते में पड़ सकते हैं. भले ही हाथी विशालकाय जानवर है, लेकिन शेर पीछे हटने वालों में से नहीं. हालांकि, वायरल होने वाले वीडियो में आप शेर-शेरनी और उसके बच्चों को हाथियों के झुंड को देखकर दुम दबाकर भागते हुए देखा जा सकता है. हाथियों के झुंड के पास आने के बाद अपनी जान बचाने के लिए शेरों के एक पूरे झुंड को दबे पांव वापस जाते हुए देखा गया, जिसका एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

हाथियों के झुंड को देखकर शेरों को भागना पड़ा

वीडियो को इसी हफ्ते के शुरुआत में ट्विटर पर लांस नाम के यूजर ने शेयर किया और तब से अब तक इसे 14 लाख से ज्यादा व्यूज और करीब 40,000 लाइक्स मिल चुके हैं. वीडियो में, जंगल में शेरों का एक झुंड एक साथ बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, तभी उन्होंने देका कि हाथी का एक झुंड उनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है. सबसे पहले शेर के बच्चे वहां से उठते हैं और भागना शुरू करते हैं. वहां पर बैठी शेरनी भी वहां से भागने लगती है. आखिर वक्त तक जो बैठा होता है वह है परिवार का प्रधान शेर, लेकिन वह देखता है कि हाथियों का झुंड रुकने को तैयार नहीं तो उसे भी वहां से भागना पड़ता है.

I was wondering what could make a pack of lions run like this lol pic.twitter.com/PuVkUsNfsy

— Lance (@BornAKang) December 25, 2022