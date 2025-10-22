Advertisement
'खुदा का शुक्र है वो बच गए...', कपल ने 'हलक' में डाली 9 महीने के बच्चे की जान, सोशल मीडिया पर क्यों भड़के लोग?

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, इसमें 9 महीने के बच्चे के साथ एक लिथुआनियाई कपल पोलैंड की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है. जिस पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 22, 2025, 11:20 AM IST
'खुदा का शुक्र है वो बच गए...', कपल ने 'हलक' में डाली 9 महीने के बच्चे की जान, सोशल मीडिया पर क्यों भड़के लोग?

Lithuanian Couple Video: सोशल मीडिया पर कभी-कभी ऐसे भयावह वीडियो सामने आते हैं जो लोगों को अंदर तक दहला देते हैं, ऐसा रही एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है. ये वीडियो पोलैंड से सामने आया है, यहां की सबसे ऊंची चोटी माउंट रिसी पर नौ महीने के बच्चे के साथ एक  लिथुआनियाई कपल चढ़ने की कोशिश कर रहा है. हालांकि ऐसा करते वक्त उसे चेतावनी भी दी गई, इसके बावजूद भी उसे इग्नोर कर दिया, जब वो चोटी से उतर रहा था तब उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा जिसके बाद पर्वतारोही गाइड ने किसी तरह से सभी को सही सलामत बचाया.

वायरल हुआ वीडियो
इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है,जिसे देखकर लोग गुस्से से भर गए हैं. कई लोग माता-पिता की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को जोखिम में क्यों डाला. ऊंचाई से उतरते समय जब पिता को एहसास हुआ कि वह नीचे नहीं उतर सकता है तो उसने एक पर्वतारोही गाइड से क्रैम्पन उधार लेने की भी कोशिश की, जिसने बाद में उनके बच्चे को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. हालांकि अब परिवार पूरी तरह से सुरक्षित है किसी को कोई दिक्कत नहीं है. 

 

जमकर भड़के लोग
इसे लेकर एक सोशल मीडिया यूज़र ने X पर पोस्ट किया कि यह समझना मुश्किल है कि कुछ माता-पिता अपने बच्चे की सुरक्षा को दांव पर लगाकर इतना जोखिम भरा फैसला क्यों लेते हैं. बच्चे को नुकसान पहुंचाए बिना प्रकृति का आनंद लेने के अनगिनत तरीके हैं. इस पर कमेंट करते हुए एक ने लिखा कि यह अविश्वसनीय है कि उन्होंने एक बच्चे की जान को कैसे खतरे में डाला, मुझे उम्मीद है कि पुलिस इस मामले से निपटेगी. जबकि एक ने कमेंट किया कि नौ महीने के बच्चे को बिना किसी उपकरण के खतरनाक पहाड़ पर ले जाना बहुत बड़ी लापरवाही है, शुक्र है कि गाइड ने बच्चे को बचा लिया.

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

Lithuanian couple Video

Trending news

