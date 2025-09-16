प्यार का अनोखा मामला! घर में आई नन्ही परी, फूट-फूटकर रो पड़े पिता-दादा, डॉक्टर ने कही ऐसी बात भावुक हो गए लोग

Father Daughter Viral Video: कहते हैं बेटी घर की रौनक होती है, लेकिन हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो ने यह बात सच कर दी. एक परिवार में नन्ही परी यानी बच्ची का जन्म हुआ और उस खुशी ने पूरे घर को भावनाओं से भर दिया. पिता और दादा खुद को रोक नहीं पाए और खुशी के आंसुओं में भीग गए. डॉक्टर भी उनकी खुशी में शामिल हो गए. यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल छू रहा है और बेटी के जन्म को लेकर बदलते नजरिए की खूबसूरत मिसाल बन गया है.

लेबर रूम से बाहर आते ही छलक पड़ी भावनाएं

वीडियो में दिखाया गया कि जैसे ही डॉक्टर नवजात बच्ची को गोद में लेकर बाहर आए और कहा कि बेटी हुई है, पिता और दादा भावनाओं से भर गए. पिता बच्चों की तरह रो पड़े और उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे. दादा भी डॉक्टर को हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हुए भावुक हो गए. वहां मौजूद महिलाएं भी खुशी से रोने लगीं. डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए परिवार को बच्ची के स्वास्थ्य की जानकारी दी और साथ ही इस पल को साझा कर उनकी खुशी में शामिल हो गए.

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

इस वीडियो इंस्टाग्राम पर kvunfiltered_ नाम के यूजर ने शेयर किया. कुछ ही समय में यह वीडियो वायरल हो गया और लाखों लोगों ने इसे देखा. तीन लाख से अधिक लोगों ने वीडियो को लाइक किया. कमेंट सेक्शन में लोग भावुक होकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि बेटी के लिए पिता का रोना देखकर उनकी आंखें नम हो गईं. वहीं कुछ ने कहा कि बेटियों के प्रति समाज का नजरिया बदल रहा है और लोग अब उन्हें राजकुमारी की तरह प्यार देते हैं.

बेटी के जन्म पर बदलती सोच की मिसाल

एक समय था जब बेटी के जन्म पर लोग उदास हो जाते थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं. लोग बेटियों को प्यार और बराबरी का दर्जा दे रहे हैं. इस वीडियो में परिवार की भावनाएं देखकर यह साफ दिखता है कि बेटी को लेकर समाज का नजरिया बदल चुका है. यूजर्स ने लिखा कि जो लोग बेटा चाहने की जिद में रहते हैं, वे इस खुशी का असली मतलब नहीं समझ सकते. यह वीडियो उन सभी के लिए मोटिवेशन बन गया है जो बेटियों को गर्व और सम्मान के साथ देखना चाहते हैं.