महाकाल मंदिर के बाहर चंदन लगा रहा था मासूम बच्चा, फिर कही ऐसी बात, पसीज उठेगा दिल
महाकाल मंदिर के बाहर चंदन लगा रहा था मासूम बच्चा, फिर कही ऐसी बात, पसीज उठेगा दिल

Mahakal Temple Video: उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर एक छोटा बच्चा भक्तों के माथे पर चंदन का टीका लगा रहा था. अपनी तोतली आवाज़ में उसने प्यारी बात कही. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ और लाखों लोगों ने देखा, जिसने सबको भावुक कर दिया. लोग उसकी मासूमियत और भक्ति की तारीफ कर रहे हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 23, 2025, 05:45 PM IST
महाकाल मंदिर के बाहर चंदन लगा रहा था मासूम बच्चा, फिर कही ऐसी बात, पसीज उठेगा दिल

Mahakal Viral Video: सोशल मीडिया पर रोजाना नए-नए वीडियो वायरल होते हैं. इनमें से कुछ वीडियो सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहते, बल्कि दिल को छू जाते हैं. ऐसा ही एक प्यारा वीडियो उज्जैन के महाकाल मंदिर से सामने आया है. इसमें एक छोटा बच्चा भक्तों के माथे पर चंदन का टीका लगा रहा है. उसकी मासूमियत और प्यार भरी हरकत देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए हैं. वीडियो ने तेजी से इंटरनेट पर ध्यान खींचा और अब लाखों लोग इसे देख भावुक हो चुके हैं.

बच्चे की प्यारी आवाज ने जीता दिल

वीडियो में दिखता है कि बच्चा भक्तों के माथे पर चंदन का टीका लगाते हुए अपनी तोतली आवाज में कहता है, "बाल तो ऊपर कर लो." उसकी मासूमियत देखकर हर कोई प्यार में पड़ जाता है. इतनी छोटी उम्र में भी बच्चे की यह जिम्मेदारी और भक्तिभाव देखकर लोग भावुक हो जाते हैं. वीडियो देखने वाले कई लोग उसकी मासूमियत और सहजता पर तारीफ कर रहे हैं. यह दृश्य सिर्फ क्यूट ही नहीं, बल्कि मानवता और मासूमियत की सुंदर मिसाल भी है.

ये भी पढ़ें: बस यहां तक का साथ चाहिए… एनिवर्सरी पार्टी में बुजुर्ग कपल ने दिखाया ऐसा प्यार, वीडियो देख भर आएंगी आंखें!

सोशल मीडिया पर वायरल

यह वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट https..shiny से शेयर किया और कैप्शन में लिखा, "जब हम उज्जैन में महाकाल जी के दर्शन के लिए गए, तो मंदिर के बाहर यह छोटा बच्चा सबको चंदन का टीका लगा रहा था. उसकी मीठी-मीठी बातें सुनकर हमारा दिल पिघल गया. इतनी छोटी उम्र में नन्हे हाथ इतना काम कर रहे थे, सच में एक नन्ही जान, बड़े हौसलों वाली है." वीडियो की मासूमियत और ईमानदारी ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा और वायरल होने का रास्ता आसान बना दिया.

 

लोगों के रिएक्शन

बच्चे के वीडियो को अब तक लाखों व्यूज और हजारों लाइक्स मिल चुके हैं. यूजर्स ने रिएक्शन में लिखा कि बच्चा बहुत क्यूट है, लेकिन उसकी हालत देखकर दुख भी हुआ. एक यूजर ने कहा, "इतनी कम उम्र में काम करना देखकर दिल टूट गया," जबकि दूसरे ने लिखा, "मजबूरी और गरीबी सबसे पहले बच्चों को घेरती है." लोग वीडियो देखकर भावुक हो रहे हैं और साथ ही बच्चे की मासूमियत और भक्ति की तारीफ कर रहे हैं.

