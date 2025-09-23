महाकाल मंदिर के बाहर चंदन लगा रहा था मासूम बच्चा, फिर कही ऐसी बात, पसीज उठेगा दिल

Mahakal Viral Video: सोशल मीडिया पर रोजाना नए-नए वीडियो वायरल होते हैं. इनमें से कुछ वीडियो सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहते, बल्कि दिल को छू जाते हैं. ऐसा ही एक प्यारा वीडियो उज्जैन के महाकाल मंदिर से सामने आया है. इसमें एक छोटा बच्चा भक्तों के माथे पर चंदन का टीका लगा रहा है. उसकी मासूमियत और प्यार भरी हरकत देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए हैं. वीडियो ने तेजी से इंटरनेट पर ध्यान खींचा और अब लाखों लोग इसे देख भावुक हो चुके हैं.

बच्चे की प्यारी आवाज ने जीता दिल

वीडियो में दिखता है कि बच्चा भक्तों के माथे पर चंदन का टीका लगाते हुए अपनी तोतली आवाज में कहता है, "बाल तो ऊपर कर लो." उसकी मासूमियत देखकर हर कोई प्यार में पड़ जाता है. इतनी छोटी उम्र में भी बच्चे की यह जिम्मेदारी और भक्तिभाव देखकर लोग भावुक हो जाते हैं. वीडियो देखने वाले कई लोग उसकी मासूमियत और सहजता पर तारीफ कर रहे हैं. यह दृश्य सिर्फ क्यूट ही नहीं, बल्कि मानवता और मासूमियत की सुंदर मिसाल भी है.

सोशल मीडिया पर वायरल

यह वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट https..shiny से शेयर किया और कैप्शन में लिखा, "जब हम उज्जैन में महाकाल जी के दर्शन के लिए गए, तो मंदिर के बाहर यह छोटा बच्चा सबको चंदन का टीका लगा रहा था. उसकी मीठी-मीठी बातें सुनकर हमारा दिल पिघल गया. इतनी छोटी उम्र में नन्हे हाथ इतना काम कर रहे थे, सच में एक नन्ही जान, बड़े हौसलों वाली है." वीडियो की मासूमियत और ईमानदारी ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा और वायरल होने का रास्ता आसान बना दिया.

लोगों के रिएक्शन

बच्चे के वीडियो को अब तक लाखों व्यूज और हजारों लाइक्स मिल चुके हैं. यूजर्स ने रिएक्शन में लिखा कि बच्चा बहुत क्यूट है, लेकिन उसकी हालत देखकर दुख भी हुआ. एक यूजर ने कहा, "इतनी कम उम्र में काम करना देखकर दिल टूट गया," जबकि दूसरे ने लिखा, "मजबूरी और गरीबी सबसे पहले बच्चों को घेरती है." लोग वीडियो देखकर भावुक हो रहे हैं और साथ ही बच्चे की मासूमियत और भक्ति की तारीफ कर रहे हैं.