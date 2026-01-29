Advertisement
प्रार्थना के बीच लगी भूख! ये हरकत करता पकड़ा गया मासूम, नहीं देखा होगा इतना क्यूट VIDEO

प्रार्थना के बीच लगी भूख! ये हरकत करता पकड़ा गया मासूम, नहीं देखा होगा इतना क्यूट VIDEO

School Prayer Funny Video: सोशल मीडिया पर ऐसा एक बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है जिसने पूरे सोशल मीडिया पर हंसी का तूफान ला दिया है! वीडियो देखने के बाद आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 29, 2026, 05:32 PM IST
प्रार्थना के बीच लगी भूख! ये हरकत करता पकड़ा गया मासूम, नहीं देखा होगा इतना क्यूट VIDEO

School Prayer Funny Video: बच्चे मन के सच्चे होते हैं. उनकी हरकतें भी मासूमियत भरी होती हैं. कई बार बच्चे बचपन में ऐसी हरकत कर देते हैं जिसपर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं. सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है जिसने पूरे सोशल मीडिया पर हंसी का तूफान ला दिया है! वीडियो देखने के बाद आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. वीडियो देखकर यूजर्स अपने बचपन को याद कर रहे हैं. चलिए वीडियो देखते हैं.

क्या कर रहा था मासूम?
इंटरनेट पर बच्चों के वीडियो वायरल होते रहते हैं. इतना ही नहीं कई वीडियो इतने फंनी होते हैं कि हंसते हंसते पेट में दर्द होने लगता है. स्कूल हो या घर बच्चे मासूमियत भरे कारनामे करते रहते हैं. इन दिनों एक ऐसे ही छात्र का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखता है कि स्कूल में सुबह की प्रार्थना हो रही है. बच्चे हाथ जोड़कर और आंखें बंद कर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन एक मासूम को भूख लगी तो प्रार्थना करते करते धीरे से बिस्किट भी खा रहा है. बच्चा इतनी सफाई से बिस्किट खा रहा है जैसे किसी को पता ही नहीं चलेगा. आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले एक बच्चे का वीडियो वायरल हुआ था जो स्कूल जाते समय भूख लगने पर रास्ते में बैठकर ही मैगी खाने लगा था. अब ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो को इंटरनेट पर यूजर्स खूब पसंद कर रहे हैं. चलिए वीडियो देखते हैं.
य​ह भी पढ़ें: हंसी रोक कर दिखाओ... बच्चों ने कूड़ेदान को बना लिया झूला और फिर जो हुआ...

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @_rishii_ydv नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, बचपन की यादें ताजा करवा दी बच्चे ने." दूसरे यूजर ने लिखा, "इस दुनिया में बचपन से बड़ा कोई स्कूल नहीं." तीसरे यूजर ने अपने बचपन को याद करते हुए लिखा, "हम भी बचपन में ऐसा ही करते थे. सबकी आंख बंद रहती थी तो एक आंख खोलकर देखते थे कौन क्या कर रहा है." 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

