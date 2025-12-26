Advertisement
trendingNow13054690
Hindi Newsजरा हटकेभगवान जी से करवाई मम्मी की फील्डिंग सेट! मंदिर के सामने हाथ जोड़कर रोता रहा मासूम

भगवान जी से करवाई मम्मी की फील्डिंग सेट! मंदिर के सामने हाथ जोड़कर रोता रहा मासूम

Viral Video: कई बार बच्चों की हरकतें इतनी मासूमियत भरी होती हैं जिन्हें देखकर हंसी छूट जाती है. सोशल मीडिया पर छोटे बच्चे का दिल छू जाने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वो रोता हुआ भगवान से शिकायत कर रहा है. आप भी देखें ये प्यारा वीडियो.

 

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 26, 2025, 10:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भगवान जी से करवाई मम्मी की फील्डिंग सेट! मंदिर के सामने हाथ जोड़कर रोता रहा मासूम

Viral Video: छोटे बच्चे जितने मासूम होते हैं उनते ही शरारती भी होते हैं. कई बार बच्चों की हरकतें इतनी मासूमियत भरी होती हैं जिन्हें देखकर हंसी छूट जाती है. सोशल मीडिया पर छोटे बच्चे का दिल छू जाने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वो रोता हुआ भगवान से शिकायत कर रहा है.

भगवान से की शिकायत
कहते हैं छोटे बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं और वो जितने मासूम होते हैं उनते ही नटखट भी होते हैं. इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक मासूम घर के मंदिर से सामने खड़ा होकर रो रहा है. वो भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है और रोते हुए कुछ शिकायत कर रहा है. वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चे को किसी घर के सदस्य ने ही डांटा है जिससे वो रो रहा है. भगवान जी से शिकायत करते समय वो किसी की ओर इशारा भी करता है और जोर से रोने लगता है. साफ समझ आ रहा है कि मासूम रोते हुए घर के ही किसी सदस्य की शिकायत कर रहा है. अब ये मासूमियत भरा प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: अपने बच्चे की तरह बजरंग को पहनाए गर्म कपड़े, इंटरनेट पर छा गया ये प्यारा Video
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Niilesh S Bhosle (@niil_themodernmonk333)

Add Zee News as a Preferred Source

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस मासूम के वीडियो को इंस्टाग्राम पर @niil_themodernmonk333 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. वीडियो देखकर यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "सीधा सुप्रीम से फिल्डिंग सेट करवा रहा है और ऊपर से बच्चा है, खेल खत्म." दूसरे यूजर ने लिखा, "इनकी मम्मी की फील्डिंग सेट है. दूसरे यूजर ने लिखा, बात बहुत ऊपर तक चली गई." तीसरे यूजर ने मीम की भाषा बोलते हुए लिखा, "भाई तू तो गया अब तू देख"

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Viral Videocomplained to god

Trending news

घाटी में सड़कों पर घूमते दिखे संदिग्ध आतंकी, चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बल मुस्तैद
jammu kashmir news hindi
घाटी में सड़कों पर घूमते दिखे संदिग्ध आतंकी, चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बल मुस्तैद
माल्या-ललित मोदी की उल्टी गिनती शुरु? भारत वापसी का मिला इशारा
National News
माल्या-ललित मोदी की उल्टी गिनती शुरु? भारत वापसी का मिला इशारा
'कट्टर अपराधियों को जमानत लेकिन...' कैदियों की खातिर महबूबा मुफ्ती ने फिर उठाई मांग
hindi Jammu and Kashmir news
'कट्टर अपराधियों को जमानत लेकिन...' कैदियों की खातिर महबूबा मुफ्ती ने फिर उठाई मांग
भारतीयों पर छाया रूसी वोदका का खुमार, 10 महीनों में गटक गए 520 टन विदेशी अल्कोहोल
Alcoholic Beverages
भारतीयों पर छाया रूसी वोदका का खुमार, 10 महीनों में गटक गए 520 टन विदेशी अल्कोहोल
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की दो टूक, कहा - हिंसा मंजूर नहीं
India Bangladesh News in Hindi
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की दो टूक, कहा - हिंसा मंजूर नहीं
'बहुत दुर्भाग्य है...' ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
maharashtra news hindi
'बहुत दुर्भाग्य है...' ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
Andhra pradesh news
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BJP in up politics
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
BMC Elections 2026
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश
NDA
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश