भगवान जी से करवाई मम्मी की फील्डिंग सेट! मंदिर के सामने हाथ जोड़कर रोता रहा मासूम

Viral Video: छोटे बच्चे जितने मासूम होते हैं उनते ही शरारती भी होते हैं. कई बार बच्चों की हरकतें इतनी मासूमियत भरी होती हैं जिन्हें देखकर हंसी छूट जाती है. सोशल मीडिया पर छोटे बच्चे का दिल छू जाने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वो रोता हुआ भगवान से शिकायत कर रहा है.

भगवान से की शिकायत

कहते हैं छोटे बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं और वो जितने मासूम होते हैं उनते ही नटखट भी होते हैं. इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक मासूम घर के मंदिर से सामने खड़ा होकर रो रहा है. वो भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है और रोते हुए कुछ शिकायत कर रहा है. वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चे को किसी घर के सदस्य ने ही डांटा है जिससे वो रो रहा है. भगवान जी से शिकायत करते समय वो किसी की ओर इशारा भी करता है और जोर से रोने लगता है. साफ समझ आ रहा है कि मासूम रोते हुए घर के ही किसी सदस्य की शिकायत कर रहा है. अब ये मासूमियत भरा प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस मासूम के वीडियो को इंस्टाग्राम पर @niil_themodernmonk333 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. वीडियो देखकर यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "सीधा सुप्रीम से फिल्डिंग सेट करवा रहा है और ऊपर से बच्चा है, खेल खत्म." दूसरे यूजर ने लिखा, "इनकी मम्मी की फील्डिंग सेट है. दूसरे यूजर ने लिखा, बात बहुत ऊपर तक चली गई." तीसरे यूजर ने मीम की भाषा बोलते हुए लिखा, "भाई तू तो गया अब तू देख"

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.