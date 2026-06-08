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मां, तुम दुनिया में सबसे अच्छी हो... नन्हे बच्चे ने मां से की ऐसी दिल छू लेने वाली बात; मासूमियत देख रो पड़े लोग

Mother Son Viral Video: सोशल मीडिया पर एक नन्हे बच्चे का वीडियो इन दिनों लोगों का दिल जीत रहा है. वीडियो में बच्चा अपनी मां के लिए इतनी प्यारी बातें करता नजर आता है कि सुनने वालों की आंखें भी नम हो जाती हैं. बच्चे की मासूमियत, उसकी सादगी और मां के प्रति उसका प्यार इंटरनेट यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 08, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 02:45 PM IST
मां, तुम दुनिया में सबसे अच्छी हो... नन्हे बच्चे ने मां से की ऐसी दिल छू लेने वाली बात; मासूमियत देख रो पड़े लोग
Image Credit: Image credit: instagram/@ wiggle_bear_

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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