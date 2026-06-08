/मां, तुम दुनिया में सबसे अच्छी हो... नन्हे बच्चे ने मां से की ऐसी दिल छू लेने वाली बात; मासूमियत देख रो पड़े लोग

वायरल वीडियो में बच्चा अपनी मां के साथ बातचीत करता दिखाई दे रहा है. इस दौरान वह बेहद मासूम अंदाज में ऐसी बातें कहता है, जिससे साफ पता चलता है कि उसकी दुनिया में मां की जगह सबसे खास है. बच्चे के चेहरे पर दिखाई देने वाली मासूम मुस्कान और मां के लिए उसके इमोशंस लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं. वह बिना किसी बनावट के अपने दिल की बात कहता है और यही बात इस वीडियो को खास बना देती है. वीडियो देखने वाले कई लोगों का कहना है कि बच्चों की भावनाएं हमेशा सच्ची होती हैं. वे जो महसूस करते हैं, वही बोलते हैं. यही कारण है कि बच्चे की बातें सीधे लोगों के दिल तक पहुंच रही हैं.