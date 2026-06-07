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न साइकिल, न ऑटो... स्कूल जाने के लिए छोटे बच्चे ने निकाला ऐसा रास्ता; सवारी देख लोटपोट हुए लोग

Boy Rides Goat To School: सोशल मीडिया पर इस समय एक छोटे बच्चे के स्कूल जाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें बच्चा किसी गाड़ी या साइकिल के बजाय बकरे की पीठ पर बैठकर स्कूल जाता नजर आ रहा है. इस मजेदार दृश्य को देखकर लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 07, 2026, 09:54 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:54 AM IST
न साइकिल, न ऑटो... स्कूल जाने के लिए छोटे बच्चे ने निकाला ऐसा रास्ता; सवारी देख लोटपोट हुए लोग
Image Credit: Image credit: x/@VishalMalvi_

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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