/न साइकिल, न ऑटो... स्कूल जाने के लिए छोटे बच्चे ने निकाला ऐसा रास्ता; सवारी देख लोटपोट हुए लोग

Boy Rides Goat To School: सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों वीडियो वायरल होते हैं. कुछ वीडियो लोगों को हैरान कर देते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो बिना कुछ कहे ही लोगों का दिल जीत लेते हैं. इन दिनों एक छोटे बच्चे का ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में बच्चा जिस अंदाज में स्कूल जाता दिखाई दे रहा है, उसे देखकर लोग मुस्कुराने पर मजबूर हो रहे हैं. आमतौर पर बच्चे स्कूल जाने के लिए बस, ऑटो, साइकिल या माता-पिता के साथ बाइक का सहारा लेते हैं. लेकिन इस बच्चे ने स्कूल पहुंचने के लिए जो तरीका चुना, वह सोशल मीडिया यूजर्स के लिए चर्चा का विषय बन गया. यही वजह है कि यह वीडियो लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है.
वायरल वीडियो में एक छोटा बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म पहने नजर आता है. उसकी पीठ पर स्कूल बैग टंगा हुआ है और वह पूरी तरह पढ़ाई के लिए तैयार दिखाई देता है. शुरुआत में वीडियो बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन कुछ ही देर में ऐसा दृश्य सामने आता है, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. दरअसल, बच्चा किसी साइकिल या मोटरसाइकिल पर नहीं, बल्कि एक बकरे की पीठ पर बैठकर स्कूल जाता दिखाई देता है. वह पूरे आत्मविश्वास के साथ बकरे पर सवार है और बड़े आराम से अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा है. बच्चे के हाथ में एक छोटी सी छड़ी भी दिखाई देती है. उसे देखकर ऐसा लगता है मानो वह अपनी इस अनोखी सवारी को खुद ही नियंत्रित कर रहा हो. सबसे दिलचस्प बात यह है कि बच्चे के चेहरे पर किसी तरह का डर या झिझक नजर नहीं आती. वह पूरी तरह सहज दिखाई देता है.
इस वीडियो को देखने वाले लोगों का कहना है कि इसकी सबसे बड़ी खासियत बच्चे की मासूमियत है. आज के दौर में जहां बच्चे मोबाइल फोन, वीडियो गेम और मॉडर्न साधनों के बीच बड़े हो रहे हैं, वहीं यह दृश्य लोगों को गांव की सादगी और पुराने समय की याद दिला रहा है. कई लोगों ने कहा कि इस वीडियो में कोई दिखावा नहीं है. वह फोटो खिंचवाने या रील बनाने के लिए ऐसा नहीं कर रहा है. वह अपनी मस्ती में स्कूल जा रहा है. उसकी इसी सहजता ने लोगों का दिल जीत लिया. वीडियो देखने के बाद कई यूजर्स ने लिखा कि खुशी पाने के लिए हमेशा बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती. कभी-कभी ऐसे छोटे और सादे पल भी चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं.
Bro goes to school sitting on Messi in Northeast India pic.twitter.com/Vzs43rHiiI
Vishal (@VishalMalvi) June 4, 2026
यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया है. पोस्ट सामने आने के बाद इसे लाखों लोग देख चुके हैं. बड़ी संख्या में यूजर्स इसे शेयर भी कर रहे हैं. वीडियो के वायरल होने के साथ ही लोगों ने मजेदार कमेंट्स की बौछार कर दी है. किसी ने इसे देसी स्कूल बस का नाम दिया तो किसी ने बच्चे को सबसे स्टाइलिश स्टूडेंट बता दिया. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के बीच यह सबसे सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल वाहन है. दूसरे यूजर ने लिखा कि बच्चे का आत्मविश्वास देखकर बड़े-बड़े लोग भी सीख ले सकते हैं. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि यह वीडियो देखकर बचपन की यादें ताजा हो गईं. गांवों में ऐसे दृश्य कभी आम हुआ करते थे.
कई लोगों ने वीडियो को सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि ग्रामीण जीवन की एक झलक बताया. उनका कहना है कि शहरों की भागदौड़ और मॉडर्न जीवनशैली के बीच ऐसे दृश्य अब कम ही देखने को मिलते हैं. वीडियो में दिखाई देने वाली सादगी और स्वाभाविकता लोगों को अपनी जड़ों की याद दिला रही है. यही वजह है कि यह क्लिप सिर्फ एक बच्चे का वीडियो भर नहीं रह गई, बल्कि लोगों के लिए भावनात्मक जुड़ाव का कारण भी बन गई है.
यह वीडियो भले ही कुछ सेकंड का हो, लेकिन इसने लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है. बच्चे का बकरे पर बैठकर स्कूल जाना यह दिखाता है कि खुश रहने के लिए महंगे साधनों की जरूरत नहीं होती. सादगी, आत्मविश्वास और मासूमियत अपने आप में सबसे बड़ी खूबसूरती होती है. यही कारण है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे बार-बार देखकर आनंद ले रहे हैं. नन्हे छात्र का यह अनोखा स्कूल सफर इंटरनेट की दुनिया में इन दिनों लोगों के दिलों पर राज कर रहा है.
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