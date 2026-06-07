/न साइकिल, न ऑटो... स्कूल जाने के लिए छोटे बच्चे ने निकाला ऐसा रास्ता; सवारी देख लोटपोट हुए लोग

वायरल वीडियो में एक छोटा बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म पहने नजर आता है. उसकी पीठ पर स्कूल बैग टंगा हुआ है और वह पूरी तरह पढ़ाई के लिए तैयार दिखाई देता है. शुरुआत में वीडियो बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन कुछ ही देर में ऐसा दृश्य सामने आता है, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. दरअसल, बच्चा किसी साइकिल या मोटरसाइकिल पर नहीं, बल्कि एक बकरे की पीठ पर बैठकर स्कूल जाता दिखाई देता है. वह पूरे आत्मविश्वास के साथ बकरे पर सवार है और बड़े आराम से अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा है. बच्चे के हाथ में एक छोटी सी छड़ी भी दिखाई देती है. उसे देखकर ऐसा लगता है मानो वह अपनी इस अनोखी सवारी को खुद ही नियंत्रित कर रहा हो. सबसे दिलचस्प बात यह है कि बच्चे के चेहरे पर किसी तरह का डर या झिझक नजर नहीं आती. वह पूरी तरह सहज दिखाई देता है.