रील बनाने के चक्कर में नन्हे बच्चे को छत से कूदा दिया, वीडियो देखकर भड़के यूजर्स

Viral Video: रील बनाकर फेमस होने का चलन तेजी से बढ़ रहा है. कई लोग वीडियो बनाने के चक्कर में अपने बच्चों की जान को भी जोखिम में डाल देते हैं. एक पिता ने रील बनाने के चक्कर में मासूम बेटे को छत से कूदा दिया. वीडियो देखें.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 08, 2026, 03:20 PM IST
Viral Video: सोशल मीडिया का जमाना है. हर व्यक्ति वीडियो बनाकर फेमस होना चाहता है. लोगों को लगता है कि एक बार फेमस हो जाएंगे तो अंधी कमाई होगी, हालांकि पिछले कुछ सालों में हमने ऐसे कई उदाहरण भी देखें हैं जो खास टैलेंट ना होते हुए भी अपने यूनिक स्टाइल के चलते रातों रात स्टार बन गए. लेकिन तुरंत फेमस होने की दौड़ कभी कभी इंसान को गलत रास्ते पर भी ले जाती है. कुछ लोग वीडियो बनाने के लिए अपनी और बच्चों की जान जोखिम में डाल रहे हैं.

हवा में किया कैच?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक मासूम छत की दीवार पर खड़ा है और नीचे बरामदे में पिता जी कैच करने के लिए तैयार हैं. वीडियो में दिखता है कि बच्चे को छत की दीवार पर एक शख्स द्वारा खड़ा किया गया है. इसके बाद बच्चे छत से छलांग लगा देता है जो करीब 15 फीट ऊंची है. बच्चा छत से गिरता है और नीचे पिताजी बच्चे को कैच करने के लिए हाथों को बढ़ाते हैं. इसके बाद पिताजी बच्चे को जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में पकड़ लेते हैं. हालांकि ये काफी रिस्की है, छोटी सी चूक बच्चे की जान को खतरे में डाल सकती थी. वीडियो बनाने के चक्कर में बच्चों की जान खतरे में डालने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. ज्यादातर यूजर्स ऐसे ना करने की सलाह दे रहे हैं और इसे खतरनाक स्टंट बता रहे हैं. हालांकि कई यूजर्स ने इसे बाप पर भरोसे की मिसाल की तौर पर भी देखा. चलिए वीडियो देखते हैं.

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @irfansageer2024 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 16 हजार से ज्यादा लाइक भी हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखकर काफी यूजर्स कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि बच्चे को अपने बाप पर कितना भरोसा है." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "प्लीज इस तरह ना करें धोखा भी हो सकता है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

